2021年7月22日(木)
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- 感染最悪 医療危機に/これで五輪強行か
- 今だからこそ五輪中止を/保守の私も統一戦線/元駐仏大使 飯村豊さん
- 原発固執 発電比率を維持/エネルギー基本計画 再生エネ１０ポイント超増
- 税逃れ富豪が宇宙旅行/アマゾン創業者に批判の声
- 共産党 福島で訴え/ソフトボール会場
- 来月４日に党創立記念講演会/志位委員長講演 新都議勢ぞろい/オンライン
- 「赤旗」は「五輪中止を」の立場を堅持、報道にあたります
- ２８・２９日に閉会中審査/コロナ・五輪 野党要求に自民合意
- 「黒い雨」訴訟 国は上告断念を/野党国会議員が要望
- 日曜版２５日号/感染急拡大 今からでも五輪中止を/「この人」は動物写真家・岩合光昭さん
- 全国都道府県委員長会議/志位委員長の中間発言
- 全国都道府県委員長会議/小池書記局長の討論のまとめ
- 個人情報の扱い危険/スーパーシティ構想 大門氏が視察/大阪・河内長野
- 沖縄県民に不安と衝撃/米軍コンテナ落下 副知事、国に抗議
- 生活守るには消費税減税/各界連が宣伝
- 歴史学び次の世代に/婦民クラブ代表、党本部訪問/倉林氏ら対応
- 五輪関係者運ぶバス乗務員に外出禁止指示/食事や買い物も困難
- 命守るため五輪中止/女性たちが抗議リレー/田村氏が参加
- コロナ禍の五輪/命危険にさらす暴挙許されぬ
- きょうの潮流/東京五輪開会式の音楽担当を辞任したミュージシャンの小山…
沖縄県の読者のみなさんへ
台風６号の影響のため、昨日に続き本日２２日付も日刊紙の輸送が困難になりました。おわび申し上げます。紙面をホームページに掲載しましたのでこちらからご覧いただけます。
|赤旗ＰＲ