2020年2月11日(火)
- イラン革命防衛隊 海自艦艇を追尾か/穀田議員 “黒塗り航泊日誌”示す/衆院予算委 共産党が追及
- 教育が企業のもうけに/大学入試の「主体性評価」批判/畑野議員 個人情報収集に懸念/衆院予算委 共産党が追及
- 野党連合政権へ「政治決断」を/小沢政治塾 志位委員長が呼びかけ
- よく学び、運動に寄り添い、自己変革を/共産党ジェンダー平等委初会合/志位委員長があいさつ
- 安倍改憲発議反対新署名/党として１千万人目標/小池書記局長
- 男女平等 憲法は明記/小池氏 改憲主張の稲田氏を批判
- 論戦ハイライト/中東派兵 危険明白/一触即発状態 自衛隊撤収を/衆院予算委 穀田議員
- 共闘勝利と党躍進へ 県・府党会議/達増知事と３野党あいさつ 小沢氏が初メッセージ/岩手
- 共闘勝利と党躍進へ 県・府党会議/藤野比例予定候補・野党・市民 勢ぞろい/新潟
- 共闘勝利と党躍進へ 県・府党会議/３野党と市民が壇上で誓い/大阪
- 共闘勝利と党躍進へ 県・府党会議/白川比例予定候補と野党代表 手つなぎ/高知
- トランスジェンダーの人権を考える/「あいまいな差別」とは/大阪で集い
- 貧困者支援 ニシメ氏こそ/沖縄県議選 浦添で赤嶺氏迎え集会
- 野党連合政権へ「政治決断」を/小沢政治塾 志位委員長の講演
- 隔離乗客 手書き要請書/環境が急速悪化 病人の放置も/支援ネット結成「体制整備早く」/新型肺炎 クルーズ船
- 「建国記念の日」/神話復活は史実と憲法に背く
- きょうの潮流/それは、どんな臭いなのか。日常のなかで染み込み、いくら他人に…
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