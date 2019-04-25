2019年4月25日(木)
- テロ対策施設 未完成なら規制委、原発停止求める/川内は来年３月期限
- Ｆ３５ さらなる値上げ/米メディア報道 日本も導入進める
- 参院１人区「本気の共闘を」/小池書記局長、福山・平野両氏と討論
- ＧＷ中 保育格差/静岡・熊本は全日実施せず/政令市を本紙調査 保護者戸惑い
- ハラスメント禁止へ修正案 共産党提出/衆院厚労委 高橋議員、可決の政府案批判
- 普天間改修 耐用年数２０年/防衛省想定 穀田氏「基地の固定化だ」/衆院外務委
- ガソリン価格１０週連続上昇/連休前 家計直撃
- 強制不妊「一時金支給法」成立/倉林氏 被害者に向き合い法改正を
- 強制不妊「一時金支給法」成立/被害者の人権回復へ引き続き全力尽くす/穀田氏会見
- デニー知事 共産党訪問/沖縄３区補選勝利あいさつ
- 衆院憲法審きょう開催/自民 強引運営を陳謝/赤嶺議員が開催に反対
- ハラスメント禁止規定を/雇用共同アクション 法案、衆院委可決に抗議/国会前
- 憲法９条変えないで 国際婦人年連絡会/衆参審査会会長らに要請/改憲阻止へ共産党と懇談
- 実習生失踪 調査に欠陥/参院委 仁比氏「幕引き許されない」
- 消費税 学費無償化と矛盾/衆院委 畑野氏が値上げ誘発を告発
- 東海第２の審査に過ち/衆院委 笠井氏が「適合」判断批判
- 在留外国人 保険平等に/衆院委 高橋氏 健保加入で主張
- 国保料滞納者 実態見よ/衆院委 宮本氏が強権的徴収批判
- 「返済免除前倒し検討」/参院委 復興相、災害援護資金で紙氏に
- 勝手な米軍訓練規制を/参院委 井上氏 地位協定ただす
- 航空機検査官 増員こそ/参院委 山添氏が検査の免除追及
- 開票不正やミスなくせ/衆院委 塩川氏、選管の調査求める
- 戦時性暴力、責任追及を/ノーベル平和賞受賞者ら訴え/国連安保理
- 原発事故の被害者支援/継続求め 署名９万５５１８人分/暮らし・健康 なお深刻
- 温暖化対策政府案/原発推進の固執から脱却せよ
- きょうの潮流/大型連休は、マイカー派ですか、鉄道派ですか。分厚い時刻…
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