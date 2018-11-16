2018年11月16日(金)
- 日ソ共同宣言基礎に平和条約/「２島先行返還」も視野に交渉/日ロ首脳会談
- 「２島返還で平和条約」は絶対やってはならない/日ロ首脳会談 志位委員長が会見
- 漁業権 企業に渡すな/田村貴昭議員訴え 改悪法案審議入り/衆院本会議
- 新基地反対 米に伝達/沖縄知事 対話解決へ３者協議提案
- 入管法改定案 審議入り 与党強行/衆院委理事懇 野党が職権乱用批判
- 失踪技能実習生の「聴取票」/国会決議に基づく調査/提出拒否に道理無し/法務省提出の資料で分かる
- 留学生に深刻な実態/仁比氏 政府の推進姿勢、論外
- 下村氏「職場放棄」発言/問題は安倍首相の異常な改憲姿勢/志位委員長が指摘
- 障害者雇用 徹底的な解明要求/組織的隠ぺいか 高橋衆院議員と倉林参院議員/衆院厚労委
- 変形制は長時間労働助長/吉良議員 教員増と授業数上限を/参院文教科学委
- 小中校のエアコン電気代/交付税増額を検討/山下副委員長と新婦人に総務省
- 日曜版１８日号/内閣官房参与も反対 消費税１０％/生物学者・福岡伸一さんが登場
- 片山氏疑惑 会計責任者の実態追及/参院委 田村智子議員が質問
- 団体との癒着を批判/茂木氏疑惑に塩川議員/衆院委
- 被災者支援拡大迫る/豪雨対策で本村議員主張/衆院委
- 漁業法改悪案についての田村貴昭議員の質問（要旨）/衆院本会議
- 派遣労働者の悩み全国ホットライン/２０～２７日 非正規権利実現会議など
- 検証 三つのタブーと「しんぶん赤旗」/「歴史タブー」 徴用工問題で違い鮮明
- 沖縄県沖 米軍機墜落に抗議/徹底究明・報告公表を/畑野議員ら 防衛・外務両省に
- 消費税負担もう限界/保団連が国に６７３０人署名提出
- 性暴力被害 抜本的な対策必要/たつみ氏 救援センターと懇談/大阪
- 「３０年毎月家賃」 詐欺的契約で多額借金も/サブリース 法規制視野/国交省、初の調査へ
- 滋賀・饗庭野 場外着弾後も訓練/防衛省説明 陸自規則に違反/山下副委員長に
- 実弾訓練 住民激怒/中止求める
- 辺野古 資材搬入再開 ２カ月半ぶり/沖縄新基地 県民ら座り込み抗議
- 下村氏の幹事辞退/今こそ改憲断念に追い込もう
- きょうの潮流/米大リーグにはいま背番号「４２」の選手はいません。偉大な…
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