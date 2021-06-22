2021年6月22日(火)
- 「提言」無視し上限１万/政府・組織委など５者 五輪有観客方針を決定
- 子どもの動員中止を/五輪観戦で共産党都議団 知事らに要請
- 「五輪で感染再拡大の不安」８割超/安全・安心な大会「できない」６割超/メディア世論調査
- 感染抑止・通常医療維持できぬなら中止か無観客にせよ/都医師会など
- 土地規制法の監視対象/防衛省８年間で６５０基地調査/具体化許さず廃止へ 運動急務
- ２０２１都議選/「筋通す共産党。応援する」/八王子 アオヤギ氏の訴えに反響
- 都議選 革新懇が福手氏応援/市民と野党の共同候補/文京区
- 通常国会 共闘・世論が政治動かす（４）/改憲策動を許さない
- 外環道の中止迫る/陥没 費用増える一方/吉良議員
- 現役教師が文科省にバトン/「健康・家庭を犠牲。もう限界」/募集人数増訴え
- 学生給付金 今年もぜひ/看護実習中バイト禁止 検査費重く/民医連の関係者 政府に窮状訴え
- ２０２１都議選/“都立病院だからこそ救われた。独法化やめて”/江戸川 「原純子さん必ず」に応援の声
- 中野・渋谷の市民・野党共同宣伝/小池書記局長が応援
- 障害者医療 充実もっと/北多摩４区（定数２）清瀬市・東久留米市 党派超え広がる共同/原のり子予定候補（５５）現
- シルバーパス 拡充約束/日野市区（定数２） 共闘重ね 現職に挑む/清水とし子予定候補（５８）新
- 労災保険/個人事業主適用訴え/倉林氏
- 健診情報提供/収集の問題点を追及/倉林氏
- リニア工事/費用膨張 計画中止を/本村氏
- 「みどり戦略」/先端技術偏重を批判/田村貴昭氏
- 北陸エリアＪＲ減便/沿線住民に影響甚大/武田氏
- ドローン/有人地帯飛行は尚早/武田氏
- 木材価格高騰/苦境の中小業者救え/岩渕氏
- 凍霜被害/減収農家支援求める/紙氏
- 接種会場の公演中止/文科相「サポートも」/吉良氏
- 温暖化対策法/原発と石炭火発批判/山下氏に参考人
- 温暖化対策法/業界任せを追及/山下氏
- 「朝鮮半島非核化」が目標/日米韓 北朝鮮政策を協議/条件なしでの対話 提案
- 建設事業者 支援して/木材流通減・高騰受け 国に全商連
- 働きやすい職場 一緒に/国公青年フォーラム 塩川議員に要請
- 脱炭素・循環型社会へ/気候政策セミナーに笠井議員
- 「観客あり」の決定/「命よりも五輪」は許されない
- きょうの潮流/コロナ禍で芸術や文化は「不要不急」とされがちですが、…
|赤旗ＰＲ