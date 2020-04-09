2020年4月9日(木)
- 国は損失補償を 知事会提言へ/感染拡大防止へ不可欠/医療提供体制の整備も
- やむなく自粛したけど…/“みんなに補償を”/街の声
- 野党連合政権にのぞむ立場説明 コロナ問題で共同よびかけ/小池書記局長が全労連と懇談
- 雇用・営業・農業守れ/全商連など要請「政府責任で補償を」
- 武漢封鎖解除/２カ月半ぶり
- 臨時交付金/補償への活用認めて/コロナ連絡協議会 政府に田村氏
- 「甚大な影響」認めつつ補償拒否する首相/命守る真剣さ問われる
- 補償なき緊急事態宣言 思い切った財政支援を/ＢＳ番組 小池書記局長が提起
- 沖縄渡航「自粛お願い」/知事 来月６日まで全国から/県内感染増受け
- 感染抑止に補償不可欠/経済対策「医療支援少ない」/ラジオで小池氏
- 基地建設 一時止めよ/赤嶺氏「感染拡大防ぐため」
- 国内線 検熱機直ちに/赤嶺氏「沖縄経済に危機感」
- 就学援助 周知を図れ/宮本氏「家計急変の世帯増」
- 介護事業 利用減少も/本村氏「補償制度創設ぜひ」
- 文化芸術の灯 守ろう/井上氏「継続的な支援こそ」
- 農繁期 働き手足りぬ/紙氏「規模縮小の支援必要」
- 給食中止 支援が混乱/紙氏「改善へ国が責任持て」
- 資金支援 不利な扱い/岩渕氏「金融機関要請強く」
- 離島航路 経営が逼迫/武田氏「日頃から低い補助」
- 労働弁護団がコロナ相談/解雇・賃金不払い
- １２億人 雇用危機/ＩＬＯ報告/新型コロナ 影響深刻 各国に対策呼びかけ
- 国際旅客数３０％減の恐れ/国連世界観光機関の推計
- 常幹「訴え」を急いで討議し読者拡大とともに、党員拡大で前進の流れを切り開こう/党建設委員会副責任者・組織局長 土方明果
- 新型コロナ影響/倒産・廃業 ４３件/突然の解雇 どうしたら…
- 伊方トラブルで報告/規制委が了承
- 「緊急事態」と自粛/感染抑止の最大の力は補償だ
- きょうの潮流/自宅近くの公園に、武蔵野の自然林を生かした散策路があり…
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