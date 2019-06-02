2019年6月2日(日)
- 京都で比例第１党、倉林必勝を/綾部 志位委員長が訴え
- 志位委員長が有馬臨済宗相国寺派管長と懇談
- 天安門事件３０年/広場は厳戒態勢、入場拒否
- ２０１９参院選/税の公平化で財源つくれる/高知 野党統一 松本予定候補が宣伝
- 予算委開き議論を/野党の一致した取り組み強調/テレビ朝日「朝まで生テレビ」で田村副委員長
- 未臨界核実験 抗議を/参院拉致特 武田氏、政府に迫る
- 中小企業承継は重要/参院経産委 岩渕氏「喫緊の課題」
- 天安門事件３０年/事件の「記憶の共有」を/東京大学准教授 阿古智子氏
- 天安門事件３０年/日本共産党 言語道断の暴挙と糾弾/「社会主義の道とは無縁」
- 非核・平和確立へ共同/日韓フォーラム分科会 議員・平和団体が討論
- ２０１９参院選/山形５野党が協力確認書/“芳賀さん必ず”本気の共闘
- 共闘さらに 群馬集会で握手/「政治変える道」立候補取り下げ共産党・伊藤氏/「志同じ ともに」斉藤統一予定候補
- 中林よし子鳥取・島根選挙区予定候補に期待
- 共産党演説会 幹部が訴え
- 共通政策で参院選勝利/平和委員会全国大会始まる
- 独禁法改正 秘匿特権は慎重に/衆院経産委 笠井氏がただす
- 漁獲枠配分 大規模偏重見直せ/衆農水委 田村貴昭氏「漁民苦境」
- 無料低額診療 仮放免者に不可欠/参院厚労委 倉林氏「公費補助を」
- 米軍横田 降下訓練をやめよ/参決算委 吉良氏「事故相次ぐ」
- ３分で紹介 共産党（２）/１世紀近い不屈の歴史ある党名です
- 殺処分なくす姿勢評価/動物愛護法改正案 田村貴昭議員が指摘/全会一致で衆院委可決
- 水道民営化 もうけは企業/修繕と水質は自治体の責任/岐阜でシンポ
- 共産党伸ばし増税阻もう/年収２４０万円で年間２０万円超 消費税は収入の丸１カ月分/東京 税理士後援会が訴え
- 野党共闘で新基地阻止/辺野古で県民大行動 沖縄/参院予定候補・タカラ氏ら決意
- ５野党・会派の合意/共通の旗印掲げ本気の共闘を
- きょうの潮流/「夫夫」と書いて「ふうふ」と読む。そのすてきなネーミングを…
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