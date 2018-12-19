2018年12月19日(水)
- 違憲の攻撃能力へ２７兆円/空母化・Ｆ３５明記/新「防衛大綱」・中期防 閣議決定
- 新「防衛大綱」・中期防 閣議決定/危険な計画撤回を/小池書記局長が談話
- 社会保障は削減/来年度政府予算案/「自然増」分１２００億円
- 日越両共産党の関係強化を確認/志位委員長、チン政治局員らと会談/技能実習生の権利保障へ協力
- 辺野古新基地 土砂止めて/米大統領宛て 電子署名１０万超/ローラさんも「沖縄守ろう」
- 新基地周辺 高さ制限超３６０件/沖縄県の承認撤回 正当性示す
- 原発輸出暗礁 国内新増設に活路/「悪あがきやめてゼロへ」/小池氏 経団連会長発言を批判
- 中止の一点で広く共同/党消費税１０％阻止闘争本部
- 新「防衛大綱」・中期防 小池書記局長が談話
- 新「防衛大綱」・中期防 Ｆ３５ 国内組み立て 取りやめへ/武器輸出路線が破綻
- 沖縄の側に我ら立つ/世界平和七人委員会アピール/民意無視の政府許すな
- 新基地阻止へともに/共産党県議団 知事に予算要望
- 「農民の権利」国連採択/家族農業重視の流れ鮮明/日本は棄権
- 北海道地震・台風２１号/被災農家施設 国が支援強化/自治体負担の７割に財政措置/紙議員に回答
- 「残業代ゼロ制度」 適用 労使任せの危険/厚労省の「省令・指針」ただす/党国会議員団
- 国会審議を身近に パブリックビューイングの取り組み（上）/大阪ＰＶ食堂/もっと政治に関わりたい
- 障害福祉 打ち切り違法 確定/控訴審判決 岡山市が上告断念
- 高速炉 開発の行程案/もんじゅ後継 政府検討会まとめ
- 新防衛大綱・中期防/違憲の攻撃兵器導入許されぬ
- きょうの潮流/「教員に閑散期なんてない」「身を削って働いています」「見せ…
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