2018年11月19日(月)
- 統一地方選・参院選 共産党躍進へ演説会各地で/空白克服し県議会一新 この力さらに大きく/三重２カ所 志位委員長訴え
- 外国人労働者への人権侵害放置のまま 受け入れ拡大は許されない/入管法改定案は廃案に/笠井政策委員長が主張
- 参院選１人区勝利へ相互支援・相互推薦の「本気の共闘」を/三重演説会 志位委員長訴え
- ふじのき県議予定候補勝利と共産党躍進で共闘発展必ず/新潟・十日町 小池書記局長訴え
- セクハラ禁止 法明記を/労政審 審議ヤマ場/市民・法曹界・労組が行動
- 苦難に寄り添う党躍進を/市民と野党の共闘で 札幌 東区・厚別区 山下氏
- 苦難に寄り添う党躍進を/領土問題の解決こそ 北海道小樽市 市田氏
- ＮＨＫ日曜討論 笠井政策委員長の発言
- 給与減額ありき批判/衆院委 人事院の申出に塩川氏
- 医療費ゼロ税率提起/参院委 倉林氏 消費税補てんで
- 消費者保護へ財源を/衆院委 畑野氏 国の支援求める
- 米東部で反核集会/運動広げ保有国に圧力を/脅威は深刻 知らせよう
- 障害者の尊厳守って/憲法と権利条約にふさわしい施策に/障全協が第５２回全国集会
- カジノ反対 声大きく 各地で行動
- 原発再稼働 許さぬ 各地で行動/ひまわり集会開催 静岡
- 教員の長時間労働/党提言を生かし対話と共同を
- きょうの潮流/塹壕（ざんごう）の中で兵士たちが歌います。「何で俺らはここにいる…
|赤旗ＰＲ