大阪市廃止に再びノーを

９９人の名簿「誰がつくったのか」 経過の全容解明と６氏全員の任命を

大阪市を愛する人は党派超えノーの審判を

/学術会議推薦の１０５人 内閣府、野党に回答

/南関東（定数２２） 千葉７区重複 さいとう和子予定候補（４６）/現場の声届ける議席必ず

/南関東（定数２２） 沼上とくみつ予定候補（３４）/減税訴えかつてない反応

ＪＣＪ大賞 「桜」疑惑 追及続ける

「都」構想の危険性明らか

/学者２６人会見 １３０人が所見