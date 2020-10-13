2020年10月13日(火)
- 大阪市廃止に再びノーを/暮らし第一に転換こそ/住民投票告示 二つの「会」終日行動
- ９９人の名簿「誰がつくったのか」 経過の全容解明と６氏全員の任命を/学術会議問題 小池書記局長が会見
- 分断・対立 社会変えたい/性暴力なくそう 各地でフラワーデモ
- 学問の自由介入するな/官邸前 教育関係者ら緊急抗議
- 政権交代実現へ期待の声/共産党演説 大きな反響
- 大阪市を愛する人は党派超えノーの審判を/小池書記局長が表明
- 比例東京で４議席以上に 共産党伸ばし政権交代を/足立・江戸川両区 小池書記局長が訴え
- 決裁文書に名簿添付/学術会議推薦の１０５人 内閣府、野党に回答
- 台風１４号災害 東京・三宅村、御蔵島村/志位委員長が見舞電
- 「大阪市守れ」と活気/住民投票告示 反対の声広がる/記者座談会
- 明日をひらく 衆院比例予定候補/南関東（定数２２） 千葉７区重複 さいとう和子予定候補（４６）/現場の声届ける議席必ず
- 明日をひらく 衆院比例予定候補/南関東（定数２２） 沼上とくみつ予定候補（３４）/減税訴えかつてない反応
- ＪＣＪ大賞 「桜」疑惑 追及続ける/山本日曜版編集長 受賞スピーチ（要旨）
- 「都」構想の危険性明らか/学者２６人会見 １３０人が所見
- 学術会議任命拒否/首相の違法行為 問われる/ＢＳ番組 田村政策委員長が批判
- 東北大と組合が和解/非正規雇い止め 誠意持ち交渉へ
- 市民と野党合同宣伝/「政治を変えるため全力」/山口
- 総選挙で政権交代を/立民県連大会で共産党県委員長/岩手
- 政権交代・共産党躍進へ/各地で演説 集い
- 将棋新人王戦 池永四段が先勝/急転直下、８８手の逆転劇
- 台風１９号１年/命を守り暮らし支える政治を
- きょうの潮流/再再演が始まったこまつ座の芝居「私はだれでしょう」(井上…
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