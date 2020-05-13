2020年5月13日(水)
- 声をあげれば政治動かせる/三権分立脅かす検察庁法改定案止めよう/オンライン各党会見 志位委員長が発言
- 改定案は撤回 今こそ憲法/総がかり実行委 スタンディング/東京・新宿
- 科学の警告聞き 核廃絶を/ＮＰＴ締約国に要求 世界の８４団体共同声明
- 沖縄県議選 きょう総決起集会/午後３時からオンライン配信
- 社会福祉関連３法案審議入り/野党共同提案 宮本氏質問、高橋氏が答弁
- 民主主義根底揺るがす/宮本氏 検察庁法案の撤回要求
- 肉牛農家へ支援拡充/田村貴昭氏 交付金大幅増額を要求
- 辺野古新基地 「軟弱地盤」７７メートルまで存在/井上氏 設計変更申請撤回を
- 学生「７割が収入減」/「退学や休学考える」４人に１人/ＦＲＥＥ京都が調査
- 検察庁法案 ここが問題/阻止へ最大の力は世論/小池さん 山添さんライブ配信
- 「検察庁法オンライン 緊急記者会見」/志位委員長の発言
- コロナ、継続的補償こそ/沖縄県議選 とぐち県議団長が宣伝
- コロナ禍 水道料金を免除/難局をともに乗り越える一助に/熊本・山都町
- 公的病院再編・統合 国に白紙撤回を要望/長野県連絡会 「住めなくなる」
- 「ＰＣＲ」全村民対象に/御蔵島初感染 都に党村議団要望
- コロナ 和牛農家に大打撃/消費税増税 需要減追い打ち
- 新型コロナ 韓国・中国 感染再び拡大/登校再開を１週間延期/韓国
- フラワーデモをオンライン開催/コロナ禍のもと性暴力増にノー/刑法改正求めて声あげ続けよう
- 本紙紹介の「困窮する学生」/緊急貸付受け支援広げて
- 事業者の受信料免除/ＮＨＫ 給付金対象 ２カ月分
- コロナ禍 医療従事者に国は危険手当を/感染怖い 帰宅せず車中泊も/職場の環境改善 行政に要求
- 介護負担増凍結求める/コロナ禍で困難増大 ５団体、国に
- 命の現場に従事 ありがとう/感謝の看板/千葉・宣伝用品会社
- 駅ホーム幅基準改めよ/武田議員 「転落事故を防げ」/参院国交委
- 検察庁法改定案/与党は国民の怒りの声を聞け
- きょうの潮流/政府の休業要請によって、やむなく閉じている店に盗みに入…
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