2019年12月4日(水)
- 日米協定・変形労働 採決/参院委 自公強行 野党反対
- 日本ベトナム両共産党 第９回理論交流会談を開催/「世界と地域の情勢 可能性と課題」をテーマに
- 都立病院すべて独法化へ/小池知事 公的医療後退の危険
- 今、欲しいものはと問われれば、睡眠時間/青年教員は自死した 福井/遺族 変形労働制に厳しい目
- 政治私物化政権に憲法変えさせない 女性行動
- 「桜を見る会」の招待者名簿/「破棄した」は虚偽答弁/野党追及本部ヒアリング
- 削除後８週間復元可能/「桜」名簿データ、政府認める/山添議員が質問
- 日米貿易協定 国内の農業に大打撃/井上氏「ご都合主義」批判/参院外防委
- 共産党の香港問題声明/自民議員「党派を超え共有する部分多い」
- 変形労働制 学校管理職も負担増/吉良氏に文科省認める/参院文科委
- 委員長が一般質疑開催提案/自民党は回答を保留/参院予算委理事懇
- ＣＯＰ２５ｉｎマドリード/「パリ協定とどまる意思」/米下院議長が会見
- 日韓関係改善が重要/岩渕氏「植民地支配の反省土台に」/参院経産委
- カジノ 社会損失示せ/清水氏「地方創生に反する」/衆院地創特
- 米軍事故・訓練に抗議/日米両政府へ地位協定改定迫る 沖縄県議会
- 悪質業者 指導厳しく/田村氏 メガソーラー対応ただす/衆院環境委
- 被災実態 即す支援に/高橋氏が拡充求める
- 介護・医療２割やめよ/倉林氏が負担増中止迫る
- 原発マネー報告書を/藤野氏が経産省に要求
- 富裕税導入検討迫る/大門氏 消費税増税を批判/参院財金委
- ＣＯＰ２５ｉｎマドリード/若者を先頭に訴え 気候変動対策求める
- 新たな放送法制を/市民団体が集会 共通政策１３項実現へ
- 違法建築修繕進まず/レオパレス２１ 所有者ら査察求める
- 桜を見る会 国民は納得しない/アベ政治を許さない行動
- 外見・服装の性差 ハラスメントです/＃ＫｕＴｏｏ 指針への明記要請
- 消したくても拡散「デジタル性暴力」/ＡＶ強要 法規制を/支援者や議員 国会内で集会
- 消費税増税でスーパー破産/高知 複数税率対応など負担
- 女川原発の「適合」/住民の不安にこたえていない
- きょうの潮流/キャッサバという芋のでんぷんからできているタピオカ。そ…
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