2019年3月8日(金)
- 米首都「核兵器廃絶求める」/全会一致 禁止条約の重要性も言及
- 大幅賃上げ・改憲阻止/全労連・春闘共闘など中央行動
- ２０１９統一地方選/投票日まで１カ月 大激戦/丸山千葉県議「増税ノー示そう」
- 種子法復活条例広がる/北海道議会可決 全国で６例目/安倍農政へ地方の反撃
- 看過しがたい越権行為 法制局長官の資格なし/志位委員長が罷免要求
- 大阪府知事・市長 入れ替えダブル選表明へ/維新の党略 「都」構想ごり押し/法定協
- 防衛調達法改定 将来の軍事費先取り/宮本徹氏 財政民主主義に背く/衆院本会議
- カジノ固執の脱法行為/吉村市長を瀬戸市議追及/大阪市議会委
- 自治体職員へのセクハラ/本村氏 対策の徹底求める/衆院総務委
- 日曜版１０日号/辺野古新基地固執の安倍政権窮地/大震災８年 怒りの福島ルポ
- 高野記者殉職４０年/ベトナム・ランソンで追悼式
- 三・一運動、米朝会談、日韓関係、メディアの役割…/小木曽編集局長に韓国誌インタビュー
- 拡大する官邸 監視機能強化が必要/衆院内閣委 塩川議員ただす
- 激戦２０１９統一地方選/静岡県議選 静岡市葵区（定数５）鈴木せつ子予定候補（６４）＝新/自民支持者も今度は共産党
- 家族農業を守ろう/全国食健連 請願署名を提出
- 医師残業上限１８６０時間なんて/厚労省案に反対 院内集会開く/小池書記局長ら各党の議員参加
- 幼児教室 存続の危機/保育者や保護者「無償に」/畑野議員と懇談
- 性暴力ない社会へ ミモザカフェ/さいたま 吉川氏が講演 梅村氏が司会
- 「君が代」の強制/社会・教育のあり方が問われる
- きょうの潮流/「夢の原子炉」。高速増殖炉「もんじゅ」は、かつてそう…
|赤旗ＰＲ