2018年12月14日(金)
- 安倍政治 命を削って 軍拡に熱中/中期防 最大の２７兆４７００億円 後期医療保険料 軽減廃止
- 沖縄連帯 土砂投入中止を/「総がかり」など 防衛省前で抗議
- 全員勝訴 判決も前進/日本郵便 格差是正求める裁判/東京高裁
- 重度障害者 再び勝訴 高裁岡山支部/福祉６５歳打ち切りは違法/介護保険優先原則 岡山市の処分批判
- 韓日議連会長主催晩さん会に出席/志位委員長ら、きょう日韓・韓日議連総会/韓国・ソウル
- 辺野古に土砂 断念を/デニー知事 官房長官・防衛相に要請
- 派遣法にも反する/シャープ外国人解雇 厚労省に小池氏
- 真冬に不審な「溺死」 薬品プールに転落…/外国人実習生の死亡事例/野党が資料開示要求/合同ヒアリング
- 行為禁止規定求める/ハラスメント対策 厚労省に共産党
- ＣＯＰ２４inポーランド/「実施ルール」先見えず/先進国と途上国 交渉難航
- 「慰安婦」問題解決へ水曜デモ 韓国/日本政府は被害者無視するな
- 日曜版１６日号/辺野古の海に無法の土砂投入/『誰かを幸せにするために』の著者・伊集院静さん
- 辺野古埋め立て中止求める/強行姿勢の防衛局批判/オール沖縄会議と県選出国会議員
- 茨城県議選 田谷武夫県委員長が語る/取手で得票率伸ばす/「政治変えたい」有権者と響き合う
- 「復興、１０年で終了できない」/高橋氏 復興相発言を批判
- 分散型電源への転換を/岩渕氏 「再エネ中心に」迫る
- 差別医大名公表求める/吉良氏 人権侵害許されない
- “財界への奉仕を推進”/吉良氏 改定研究法の反対討論
- 規制緩和路線転換を/宮本岳志氏 改正運送事業法が成立
- 建築士の高齢化で指摘/宮本岳志氏 労働条件改善こそ
- 兵器保有方針をただす/田村智子氏 国際的枠組みは重要
- 再建支援制度見直しを/田村貴昭氏 対象を半壊世帯にも
- 無害化処理 最新技術で/田村貴昭氏 国有林のダイオキシン
- 第三者チェックに改めよ/山添氏 企業まかせの免震検査
- 「極めて罪深い」と批判/宮本徹氏 日銀の株価買い支え
- 米国の団体から圧力/紙氏 農産品の地理的表示
- 金融庁「実態掌握する」/大門氏 一方的な損保委託契約書
- 南京大虐殺８１年/歴史を鑑み 平和友好へ/記念式典に生存者ら１万人
- ７５歳以上医療費２割 生きていけない/雨の中、座り込み２日目/厚労省前 山下副委員長ら激励
- 水密化で“浸水防げた”/福島原発群馬訴訟 国申請の専門家証言/東京高裁
- 個人情報 自衛隊に渡さないで/京都市の隊員募集協力 考える集い
- もんじゅ後継開発/破綻した道をまたすすむのか
- きょうの潮流/寄り添ってきた作家を亡くすことは、己の一部を…
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