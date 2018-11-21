2018年11月21日(水)
- 調査歪曲・虚偽答弁/入管法改定案 きょう審議入り/野党、成立ありきの与党を批判
- ゴーン容疑者報酬過少記載でも/従業員給与の１４０倍
- いま言いたい２０１８/日本ペンクラブ平和委員会委員長 梓澤和幸さん/改憲打ち破るペンの力
- 市場開放の連鎖 国民犠牲/日欧ＥＰＡ審議入り 笠井氏が指摘
- 学童保育 基準廃止狙う/政府が方針 質低下の危険
- 沖縄新基地/国は不服審査撤回を/参院委で井上議員 県と話し合え
- 消費税増税中止で共同/共産党闘争本部「草の根で広げよう」
- 障害者雇用/水増し 徹底検証して/参院委 参考人ら怒りの声/倉林議員が質問
- 森原国際委員会副責任者、ネパール外相と懇談
- 日産ゴーン会長 巨額不正/犠牲にされた労働者/「５０億円あれば派遣切り必要ないのでは」/関係者 怒りの声
- 漁業法改定 漁民ら異議/盛岡で集会 「声届かなくなる」
- 辺野古新基地賛否問う県民投票/議論深化へシンポ ２５日/来月、実施反対派と面談も/「会」が会見
- 広島県知事「飛行停止を」/ＦＡ１８墜落受け日米両政府に
- 輸入拡大の影響指摘/田村貴昭氏が日欧ＥＰＡで質問/衆院農水委
- 葉梨法務委員長解任決議案/藤野議員の賛成討論/衆院本会議
- 消費税増税やめよ/全建総連が総決起大会
- 入管法改定案は廃案に/実態把握 働く権利確立を/労組など緊急国会前行動
- 私たちの願う保育無償化を/関係者・保護者らが集会/給食実費徴収は低所得者負担増
- 北海道のＪＡ、森林組合に義援金/共産党 復旧へ引き続き支援
- ゴーン容疑者に力集中/日産社長 経営責任 言及無し
- 原賠準備額 維持に懸念/衆院委参考人 改定案“責任逃れ”/高橋議員質問
- 饗庭野場外被害は組織問題/参院委 井上議員が指摘
- 「ゼロハラ」プロジェクト発足/企業社長の宣言紹介
- スキャンダル内閣/改憲や増税強行の資格はない
- きょうの潮流/「コストカッター」の異名は日産自動車に来る前から付いて…
|赤旗ＰＲ