2018年10月19日(金)
- 憲法９９条違反、憲法私物化の安倍政権に憲法論じる資格なし/臨時国会で憲法審査会動かすな 志位委員長が会見
- 那覇市長選「三日攻防」へ/沖縄 城間候補「デニー知事と連携」
- 消費税増税 「低所得者に配慮」と言うが/複数税率でも格差拡大/本紙試算
- 原爆症認定制度の改善を/日本被団協など 与野党に要請
- 片山地方創生相の口利き疑惑/「説明責任果たせ」/志位委員長が見解
- ＩＣＡＰＰ第１０回総会/臨時国会召集のため 志位氏参加取りやめ
- 安倍９条改憲 消費税１０％増税/力をあわせてたたかう/ＢＳ番組 志位委員長語る
- 消費税１０％ 法人減税の一方で増税に批判/野党が合同ヒアリング
- 外国人労働者受け入れ拡大/国民的議論が必要/共産党国会議員団、労組と懇談
- 「大雨が降ると不安」/宮本岳・山添・大平氏ら 土砂災害の広島県を調査
- 原発こそ止めるべきだ/九電の太陽光出力制限 国に田村貴昭氏
- 市民に冷たい市政転換/兵庫・川西市議選 山下副委員長訴え
- 支援学校も先生も増を/大阪 山下氏ら視察 保護者と懇談
- 「３０００万人署名」やりきる/改憲阻止へ運動強化/全労連が幹事会で方針
- 危険なオスプレイ飛行なぜ/観閲式 宮本議員ら防衛省に抗議
- トンネル点検手抜き/笹子事故 反省どこへ/高速３社 新ルール守らず/会計検査院指摘
- 在日米軍地位協定/異常な特権なくす抜本改定を
- きょうの潮流/「青春の意気があふれていた」。当時の本紙を…
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