2018年7月31日(火)
- 「新基地問え」 署名１０万超/沖縄県民投票条例の制定求め/「実施まで工事中止を」/市民の「会」が会見
- 介護保険料 差し押さえ最多/２０１６年度厚労省調査 ６５歳以上、１万６０００人超
- 陸上イージス本体１基だけで１３４０億円/２基予定、維持費含め６０００億円到達か/「約１０００億円」が高騰
- 豪雨救援募金 ７１１０万円に/小池書記局長が会見
- 官邸前「辺野古守れ」/翁長知事の「承認撤回」支持
- 共闘の原点に立ち返り力合わせる/自治体議員立憲ネットワーク総会 小池氏あいさつ
- 東京五輪の暑さ対策は開催時期の変更で/小池氏会見 夏時間導入に異議
- 志位委員長、きょうにも退院/治療経過も順調
- 参院選挙区予定候補駆ける/吉良 よし子 現 【東京＝改選数６】/過労死家族の姿を胸に
- 築地解体工事説明会 密室開催へ/都、メディアも区議も排除
- 沖縄政策 若者と議論/基地・経済 各党議員が語る
- 殴打系の調査を要望/児童養護施設の暴力 会が厚労省に/本村・梅村氏同席
- 安倍９条改憲ＮＯ！３０００万人署名/９条改憲阻む決意/憲法会議が夏の憲法講座
- 西日本豪雨被害/被災者に寄り添って報道
- 浸水被害広げた小田川の樹木/豪雨前に伐採していれば 倉敷市真備
- 豊洲、追加工事で「安全」/専門家会議、都の対策追認/ベンゼン過去最高１７０倍
- 「森友・加計」問題/国民の怒りと不信は持続する
- きょうの潮流/ことし１００歳を迎えた教育学者の大田堯さん。いまも…
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