2018年7月7日(土)
- 西日本で記録的大雨/６県に特別警報/あすにかけ厳重警戒
- 松本死刑囚の刑執行/オウム事件初 元幹部６人も
- 核持ち込み疑惑解明を/沖縄県議会 全会一致で意見書
- “究極の売国”カジノ法案/辰巳議員告発 国民のお金 海外資本へ/参院審議入り
- 原発推進勢力と協調狙う/エネルギー基本計画 笠井政策委員長が批判/「原発ゼロ基本法案」制定めざす
- 障害基礎年金 支給停止された２９００人余「再調査」/衆院厚労委で高橋氏に厚労相答弁
- 屋内全面禁煙こそ/健康増進法改定案 武田氏求める/参院委
- 内閣不信任案提出の時期/野党間で協議必要 笠井氏
- 背景に首相の政治姿勢/文科省局長逮捕 辰巳議員が追及/参院本会議
- 裁量労働制労働者過労死７件に急増/「働き方」一括法 強行後に公表/合同ヒアリング 野党が厳しく批判
- ギャンブル 依存症対策法が成立/参院本会議 共産・立民など反対
- 首相ら外遊「国会軽視」 野党が批判/衆院議運委理の了承を得られず
- 米国が対中制裁発動/追加関税２５％ 「貿易戦争」激化へ/中国商務省「世界・米国民にも損害」
- 沖縄 県民投票へ一丸/必要数の６割に到達/会が会見 ２３日まで 奮闘さらに
- 翁長知事擁立で一致/沖縄県政与党全議員が集会/自民は佐喜真氏出馬要請で一致
- 射撃訓練の中止を/「レンジ１０」 流弾究明求める/沖縄県議会
- 不当連行に勝った/３０００万人署名運動 弾圧はね返す/東京・小金井 報告集会開く
- カジノ実施法案への辰巳議員の質問/参院本会議
- 宅地耐震化に国補助活用/避難路に被害のおそれある場合/辰巳氏に国交省答弁
- 仕事で精神疾患 初の５００人超/「働き方」法で防止できず/１７年度 労災補償状況
- オウム事件 防げなかった責任 警察や行政に/住民と危険性を告発した元上九一色村共産党村議 竹内精一さん（９０）
- 松本死刑囚 真相語らず/「繰り返したらいけない」/オウム被害者家族ら傷痕深く
- 事件話してほしかった/地下鉄サリン 遺族が会見
- アベノミクス破綻/消費など内需拡大策に転換を
- きょうの潮流/長年にわたる原水爆禁止と被爆者運動を底力に、国連で採択…
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