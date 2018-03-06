2018年3月6日(火)
- 「働き方」・森友疑惑 参院予算委で辰巳、山下両議員が追及/安倍政権追い詰める
- 文書改ざん疑惑 小池書記局長が会見/国会と国民を愚弄
- ザイフへの送金続く/流出ＮＥＭ ３月以降７．７億円相当
- 企画業務型裁量労働制７．５万人/初めて公表、小池氏に報告 過去３年間で急増
- 福島第１事故７年/「原発なくせ」 全国で行動 ２７０カ所超
- 野党国対「原本提出を」/参院 森友文書改ざん疑惑協議
- 高額がん治療薬値下げ/厚労省 高薬価維持加算は温存/小池議員が追及
- シリーズ 憲法の基礎/平和的生存権 暴政と貧困からの解放
- 論戦ハイライト/過労死の危険が増大/「裁量労働」 山下副委員長が追及 参院予算委
- 論戦ハイライト/「森友」文書問題 新たな虚偽答弁の疑い/辰巳議員ただす 参院予算委
- 共同進め９条改憲阻止/３０００万人署名成功で/憲法会議が全国総会
- ホンダ再編 雇用守れ/塩川・梅村氏ら 埼玉労働局に措置要請
- 羽田ルート変更中止を/衆院財金委 宮本徹氏が要求
- 流出ＮＥＭ送金は系統的
- 改ざんなら総辞職だ/官邸前行動 国政私物化に抗議
- ３・８国際女性デー/平等へ社会を動かす共同の力
- きょうの潮流/「日本人には米国の核政策に対して２種類の声が存在してい…