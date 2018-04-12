2018年4月12日(木)
- 衆院予算委 宮本岳志氏、加計疑惑で首相追及/「首相案件」否定根拠示せず/「国民欺く政権、資格ない」
- 議員会館前行動でコール/“退陣へ結束だ”
- 米軍横田基地 密集地で３０００メートル急降下訓練/中学校パラシュート落下事件 きょう訓練再開
- これ以上の減額暮らしが壊れる/生活保護利用者ら国会要請/全生連が行動
- すべて安倍首相が発端/改ざん・ねつ造・隠ぺい 穀田氏指摘
- 加計・森友問題審議 何度も中断/「首相案件」答えられず
- 森友疑惑 値引きの妥当性答えず
- 政治分野の男女共同参画 推進法案可決/畑野議員 「選挙制度改革が必要」
- 論戦ハイライト/隠ぺい・改ざん・ねつ造 全て安倍政治の核心で/衆院予算委 宮本岳志議員の質問
- 安倍内閣は総辞職のとき/真相解明・責任追及の中で迫る/ＢＳ１１「報道ライブＩＮｓｉｄｅＯＵＴ」 小池書記局長が主張
- 米軍パラシュート落下事件/あわや人命が…/東京・羽村市 宮本徹議員ら調査・懇談
- 危険な訓練 禁止に/衆院国交委 宮本徹議員が追及
- 吉良議員がラジオ番組出演/安倍政権は統治能力なし/「ブラック校則」追及も話題に
- 労基法の適用求める/倉林氏 駐留軍労働者「異常正せ」
- 大企業の責任棚上げ/塩川氏 地域産業政策を批判
- 安全規制を緩めるな/山添氏 建築基準法改定案を批判
- 徹底的調査と検証を/本村氏 合併特例債再延長で要求
- 「働き方」法案撤回を/雇用共同アクションなど抗議
- 「働き方」法案提出の資格ない/山下氏 「廃案めざす」
- 盗品購入リスク拡大/田村氏 古物営業法改正案可決
- 諫早 農・漁共存目指せ/田村氏 非開門前提の国批判
- 風力３５基が町に集中/岩渕氏 建設計画中止求める
- 津波補助金の改善を/紙氏 事業者の辞退相次ぐ
- 「加計」疑惑新文書/首相の関与いよいよ動かせぬ
- きょうの潮流/通勤電車のなかで、女性のバッグに下がるカード。そこには…