2018年4月17日(火)
- サマワで「戦闘拡大」/イラク日報 ４３５日分公表/防衛省 黒塗り多数 核心部分隠す
- 加計疑惑 野党結束し証人喚問求める/小池書記局長が会見
- 「参考人」では解明進まず/喚問要求 野党国対委員長が確認
- 公文書改ざん 官邸ぐるみ/辰巳議員追及 事前に把握 明白
- 安倍政治に地方で怒り/中間選挙 共産党７議席増
- 隠ぺいも開き直りも許されない/セクハラ疑惑の福田次官 小池氏が罷免要求
- 自衛隊イラク日報/「戦場」の真実 解明ほど遠く
- 「非戦闘地域」は虚構/小池書記局長が指摘
- 財務省、事実確認せず/野党ヒアリングで判明
- 投票価値の平等前提に/参院選制度で井上氏
- 内閣支持率“危険水域” 各社世論調査/日テレでは２６.７％/柳瀬氏喚問 「朝日」で「必要」７２％
- 私たちに社会動かす力ある/共産党青年キャラバン開始 中国５県
- 「暴虐政治終わらせる」/治維法国賠同盟 ５０周年レセプション/市田副委員長あいさつ
- 近江八幡市長に小西氏/滋賀 自公維推薦現職を破る
- お金の心配なく学べる社会に/どう見る「高等教育無償化」/田村副委員長に聞く ２/安心して使える奨学金へ
- 党躍進へ学童保育後援会が総会 高橋議員が講演
- 米軍情報の開示後退/塩川氏に防衛省が認める
- 冤罪の原因究明迫る/藤野氏 刑事司法の問題指摘
- アジア枠組み関与を/武田氏に日本外交で参考人
- 「構造改革」反省こそ/笠井氏 規制緩和の法案で
- シリア攻撃 “国連の看板もない”/中東識者が米英仏を批判
- 年間報酬 １億円超役員 ３割増/１２月期決算上場企業 ６４社で１０８人に
- 公団家賃減免求める/公団自治協 党国会議員団と懇談
- 横田で降下訓練するな/宮本議員ら国に求める
- 過労自殺の隠ぺい/「働き方」法案 前提が崩れてる
- きょうの潮流/米国で教師たちが立ち上がっています。南部ウェストバージ…