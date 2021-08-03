2021年8月3日(火)
- 核兵器廃絶 保有・依存国に迫る/原水爆禁止世界大会国際会議開く/禁止条約を力に世論広げ
- 五輪の中止とともに、検査の抜本拡大を/小池書記局長が会見
- 変わり果てた自宅/熱海土石流から１カ月
- パラ選手団 きょうから入国/自治体から懸念
- 許可の撤回は正当/サンゴ採捕 デニー知事が会見
- 来県者ＰＣＲ検査 ９都府県が実施/やむを得ない場合検査要求
- 領土返還求め市民大会/北海道根室 紙参院議員あいさつ
- 私と日本共産党 衆院比例予定候補は語る/北海道（定数８） はたやま和也予定候補（４９）/先輩が教えてくれたこと
- 私と日本共産党 衆院比例予定候補は語る/北海道 伊藤りち子予定候補（６０）/“被爆体験を動画に”実現
- 原水爆禁止２０２１年世界大会へメッセージ/日本共産党 志位和夫委員長
- 原水爆禁止２０２１年世界大会/国際会議 主催者声明
- 原水爆禁止２０２１年世界大会に各国などメッセージ
- 放課後デイサービス重要/大阪・吹田 清水議員ら事業者と懇談
- 原水爆禁止世界大会・国際会議/禁止条約支持の世論広げ廃絶へ前進しよう
- 「黒い雨」訴訟 原告に被爆者手帳/広島市で開始“交付急いで”/「病気だらけの人生だった」
- 奨学金返済「不安」６５％/コロナ下初 院生の実態調査/大学生協連
- 「桜」不起訴不当/安倍前首相は国民に説明せよ
- きょうの潮流/大半が盛り土だった現場は、いまも赤茶けた山肌がむき出し…
|赤旗ＰＲ