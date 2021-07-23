沖縄県の読者のみなさんへ

台風６号の影響のため、２３日付日刊紙も輸送が困難になりました。おわび申し上げます。紙面をホームページに掲載しましたのでこちらからご覧いただけます。

/五輪関係者 感染１００人超す/医療関係者は危機感

青森・小川原湖での訓練

/自衛隊 事前申請が義務/米軍 許可無く好き勝手