2021年7月20日(火)
- 開幕直前 異例五輪/中止決断を 都に緊急署名/元駐仏大使ら提出
- 五輪 海外メディアも酷評/英紙「疑念まん延」
- 最低支持率の菅内閣 政権担当能力に疑問/開催直前に「反対」多数の五輪は中止を/小池書記局長が主張
- 中高生８割 校則に疑問/“説明受けてない”５３％/共産党がアンケート ＨＰで公表
- 「全体主義」発言の撤回を/玉木代表に 小池書記局長が会見
- 五輪開会式の楽曲制作の小山田圭吾氏問題/組織委の責任は重大/小池氏指摘
- 外出「１５分」容認撤回へ/五輪対応 野党追及受け内閣官房
- 総選挙躍進で命守る 共産党が一斉宣伝/野党連合政権を もとむら氏＠愛知
- 総選挙躍進で命守る 共産党が一斉宣伝/五輪開催 やめよ 田村貴昭氏＠福岡
- 総選挙躍進で命守る 共産党が一斉宣伝/共闘の力こそ ふなやま氏＠宮城
- 双方向型アンケート 子育て・若者世代結ぶ/長野県
- 共闘 がっちり/立民市議、共産招き報告会/東京 東村山
- 思い たっぷり/白川氏、青年と宣伝/高松
- 核兵器禁止条約 政府は批准を/高校生 署名スタート
- 「黒い雨」上告やめよ/国・広島知事・市長に ネット署名開始
- 五輪反対ネット署名１４万人/広がり 国民感情反映/識者らが報告、開催中止訴え
- 障害者支援団体が抗議/五輪音楽担当の小山田氏問題 組織委に「重い説明責任」
- リニア工事 止めて/東京地裁に都内住民が提訴
- 最低賃金目安答申/さらに大幅増と全国一律制へ
- きょうの潮流/よほど印象が強かったのか。またも菅首相が「東洋の魔女」…
|赤旗ＰＲ