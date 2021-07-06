2021年7月6日(火)
- 都議選勝利を力に総選挙での躍進を/共産１９都議勢ぞろい 新宿/志位委員長訴え
- 共産 都議選３連勝/女性議員１４人 第１党
- 野党共闘で重要な成果/都議選で大きな力発揮
- 都議選 共闘は「如実に成果」/立民・安住氏が評価
- 都議選に続き那覇市議選挙勝利へあなたの力をおかしください/２０２１年７月５日 日本共産党沖縄県委員会
- 那覇市議選 コロナ大争点/自民は県政・市政攻撃よりも国にワクチン供給を促せ
- 熱海の土石流災害 救命・救援活動に全力を/小池書記局長が記者会見
- 教員免許更新制に不満噴出/半数超「廃止すべき」/文科省調査
- 都議選勝利を力に総選挙での躍進を/東京・新宿 志位委員長の訴え
- 那覇市議選 共産党７候補全員必ず
- 白川比例予定候補が四国キャラバン/出発式 市民派代表がエール
- ジェンダー平等 早く/女性への暴力撤廃や男女賃金格差是正…/２０２６年までの行動計画採択/パリで国際会議
- ウガンダ選手陽性/泉佐野市担当者が証言/空港１人陽性→濃厚接触判定なくバス８時間→到着後１人陽性/「国の手引で対応」
- 熱海・土石流 「陸の孤島」募る不安/道路・ライフライン遮断 復旧早く/「娘の友人の祖母の行方が…」
- 床上浸水、４０年住んで初めて/本村・武田・島津氏ら 被災者の声聞く/沼津
- 九州北部豪雨４年 犠牲者悼む/生活・生業再建に困難
- 都議選の審判/「五輪は中止」の声受け止めよ
- きょうの潮流/あちこちで通行が止められ、封鎖される道路。周囲にはフェ…
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