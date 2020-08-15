共産 都議選３連勝

女性議員１４人 第１党

４日投開票された東京都議選（定数１２７）で日本共産党は現有１８議席を確保し、１議席増の１９議席を実現しました。３回連続の前進は１９６５～７３年以来、ほぼ半世紀ぶり。「歴史的快挙」（志位和夫委員長）となりました。

低投票率で主要政党がすべて得票を減らすなか、共産党は３１人が立候補、前回と比較が可能な選挙区で、得票率を１４・８３％から１５・７９％へ前進させました。２人区に立候補した３氏は全員当選。前回２１５票差で惜敗した文京区の福手裕子氏はトップで初当選、他党派議員や市民から支援を受けた日野市の清水登志子氏も初当選しました。北多摩４区の原紀子氏はトップで再選を果たしました。

目黒区の星見定子氏が６票差で惜敗、北多摩３区の田中智子氏も大接戦でしたが、及びませんでした。墨田区の伊藤大気氏も健闘しましたが、一歩及びませんでした。

女性議員が１９人中１４人、７４％を占め、実数で第１党になりました。

自民党と公明党は両党で都議会過半数（６４議席）を狙いましたが、自民党３３議席、公明党２３議席で届きませんでした。都民ファーストは現有４５議席から３１議席に減らし、第２党となりました。

投票率は４２・３９％（前回５１・２８％）で過去２番目の低さでした。