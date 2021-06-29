2021年6月29日(火)
- ２０２１都議選 “共産党対自公都ファ” 対決構図鮮明に/共産躍進でこそ命と暮らし守れる 志位委員長が訴え/田中候補猛追 押し上げ必ず 北多摩３区
- 子どもの五輪動員 １４自治体で中止/都内 「検討中」「未定」も多数/本紙調査
- 学術会議任命拒否の理由/本人開示請求を拒む/内閣府など
- 米、親イラン組織空爆/シリアとイラクの国境地帯で２回目
- 五輪中止訴えに手応え 都民の思いと響き合う/小池書記局長 会見で強調
- 経産官僚の給付金詐欺/小池氏「言語道断だ」
- ２０２１都議選/田中候補必勝で子ども医療費無料１８歳に/北多摩３区 志位委員長が訴え
- ２０２１都議選/原田候補勝利で都立病院守ろう/杉並区 小池書記局長呼びかけ
- ２０２０年度 米国から武器調達４２０２億円/購入先 日本企業上回る/防衛省が井上議員に回答
- ２０２１都議選/住民の声聞く人 必要/目黒区 田村副委員長が星見候補応援
- 全国革新懇が代表世話人会/「五輪より命」広げ抜こう/志位委員長、都議選の情勢語る
- 米軍ヘリ不時着/「訓練中止」求める/沖縄県議会、全会一致
- 通帳写し 強要やめよ/笠井氏 業者に支援金届け切れ
- 「加算」は親子傷つく/倉林氏 早急な見直し求める
- 病院船 従事者確保を/武田氏 災害時医療体制ただす
- 都議選 語ろう日本共産党
- 共産党都議候補ＰＶ配信/活動・政策 人柄わかります/動画やバナーをＳＮＳで広げてください
- リンゴ日報 弾圧続く/元主筆を逮捕/香港記者協会「非難」
- 吉川元農相に５００万円 認める/東京地裁初公判 贈賄の鶏卵前代表
- 五輪動員 ７６％中止/埼玉の小中高 ６万６０８０枚
- 米軍機の低空飛行/都民の命脅かす無法を許すな
- きょうの潮流/少人数学級が熱い。国は小学校で３５人学級を段階的に進め…
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