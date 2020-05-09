2020年5月9日(土)
- 検察庁法改定案 与党が審議入り強行/コロナの最中に 野党、抗議し欠席/衆院内閣委
- ＰＣＲ検査の拡大が科学的「出口戦略」に不可欠/志位委員長が発言/ＢＳ番組
- 新型コロナが問う日本と世界/対応不能な新自由主義/神戸女学院大学名誉教授・思想家 内田樹さん
- 学生支援法案 週明けにも提出/田村政策委員長表明
- オンラインで原水爆禁止世界大会/８月２、６、９日 人類・地球のため
- 年金改定法案を可決 減額の仕組み放置/衆院厚労委 宮本氏反対
- 「雑所得」申告 対象外/宮本氏 持続化給付の改善要求
- 「持続化」改善と家賃支援/田村氏「一刻も早く」/与野党協議会
- 福祉現場の処遇改善/野党、３法案を共同提出
- ＢＳ日テレ「深層ＮＥＷＳ」/志位委員長の発言
- 新型コロナ対策で国政をリードする党の役割への確信を力に、５月こそ党勢拡大の前進をはかり、政治と理論に強い党づくりを/５月８日 中央委員会書記局
- 支援の継続・拡充早く/全商連 第２次補正予算に要望
- コロナ対策 沖縄県内学生有志 県に要請へ/窮状訴え ネットで募る
- 持続可能・公平社会を/３７都市首長声明 コロナ危機後に目指す
- 途上国支援の増額要請/国連・コロナ対応計画 ７１００億円に
- 「命守って」/ホワイトハウス前 看護師がデモ
- 新型コロナ対策 民青 全国調査もとに要請/収入ゼロ・バイト解雇・家賃払えない・単位不安/政府や１５都道府県に
- 新型コロナ対策 生活保護活用求める/日弁連が会長声明
- 新型コロナ対策 生活困窮者相談強化を/ネカフェ休業で都に要望書/緊急アクション
- 新型コロナ 発熱は信頼できる指標でない/米ハーバード大学など研究/多くの場合、微熱・せき・倦怠感
- 横浜の認可外保育園 登園自粛 支援なし/保育料 返金なら園つぶれる
- ３５弁護士会「反対」/検察官定年延長 「三権分立脅かす」
- オスプレイ コロナ禍でも陸揚げ/山口 米軍岩国基地
- コロナと介護危機/崩壊食い止める財政支援急げ
- きょうの潮流/「すべてが終わった時、本当に僕たちは以前とまったく同じ…
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