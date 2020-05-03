2020年5月3日(日)
- きょう憲法記念日
- 学費減免求めネット署名/１９３大学に広がる
- じょっぱり小樽の悲鳴/自粛と補償のセットが願い
- 新型コロナが問う日本と世界/頑張るほど減収/全国公私病院連盟会長 邉見公雄さん/現場出て 現物見て 現実理解して 国は医療支援進めよ
- 普天間 外来機飛来が急増/ＫＣ１３０居座り「機能分散」破綻
- 憲法施行７３周年にあたって/日本共産党書記局長 小池 晃
- １０万円 虐待避難先に給付/総務省が各自治体に方針示す
- １０万円 すべての人に/山添氏ら、難民支援者と懇談
- 業者家賃補償 支援を/参院総務委 伊藤議員が国に要求
- 軽症者施設 確保せよ/衆院厚労委 宮本議員が求める
- 「許すな、安倍改憲発議」 きょうネットで憲法集会/各地で取り組み
- フリーランス 崖っぷち/家賃補助・休業補償は切実/宮城 １８５人連名 県に要望書
- 開発見直し対策財源に/熊本 ６野党が知事に緊急提言
- 就学援助世帯 休校中に食材配布へ/党神戸市議団 粘り強い交渉実る
- 旅館など支援上乗せ/宮城・大崎 温泉利用料免除へ
- コロナ対策 補正予算 各地で成立/業者や医療機関支援/千葉県議会
- コロナ対策 補正予算 各地で成立/ＰＣＲ検査機を増設/埼玉県議会
- コロナ対策 補正予算 各地で成立/中小企業向け融資も/さいたま市議会
- コロナ対策 補正予算 各地で成立/小規模事業者に１０万円/埼玉・蕨市議会
- 学生支援相次ぐ/京都・龍谷大など
- ５～６月 地方議員選挙/日本共産党の立候補者
- 米、アマゾンなど大企業の労働者 コロナ対策求め連携/メーデー 同時スト/危険手当など求める
- 大会決定、改定綱領などの独習に挑戦し、いまこそ政治的・理論的・思想的に強い党をつくろう
- クローズアップ/香川 琴平町 観光客 ぱったり/こんぴら歌舞伎も中止「稼ぎ時奪われた」/国は補助充実を
- バス運転士 戦々恐々/心もとない感染防止策/残業減って、収入直撃
- 「９月入学慎重に」/日本ＰＴＡが緊急要望書
- 施行７３年の憲法/コロナ危機打開へ力発揮の時
- きょうの潮流/８５歳の母は故郷で１人暮らし。地元の共産党議員や…
|赤旗ＰＲ