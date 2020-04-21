2020年4月21日(火)
- 野党で協力し抜本組み替え要求へ/補正予算案 休業補償と医療支援を/小池書記局長が会見
- 補正予算案 政府が閣議決定
- コロナ直撃/街から歯医者消えてしまう/のしかかる家賃・リース 患者６割減
- 衆院静岡４区補選 「タナケンちゃんねる」/国政のあり方問うチャンス/小池氏が出演
- ２０２０とくほう・特報/コロナ禍 続く公演休止/音楽の危機は心の危機
- 給付金 ＤＶ被害者に届くよう/共産党、札幌の支援団体と懇談/畠山前衆院議員ら
- 業者への給付金検討/沖縄県が独自緊急事態宣言
- 都政転換へ共闘強く/革新都政の会代表世話人会
- 検察庁法・国家公務員法改定案/塩川氏の質問 衆院本会議
- スーパーシティ法案/清水氏の反対討論 衆院本会議
- コロナ失業 住居失う/清水氏「事態防ぐ支援ぜひ」
- 工場閉鎖 協定に違反/本村氏「社会責任取らせよ」
- 観光事業者 守り抜け/伊藤氏に政府「思いは共有」
- 台風被害 町予算超す/紙氏「復旧へ国の支援必要」
- ロイヤル社の退職強要 拒否/自交総連が出勤闘争
- 「武漢日記」を国外で出版へ/当局のコロナ初期対応批判/中国保守派からは異議も
- 英とＥＵ、６０００万人雇用危機/新型コロナ感染拡大で
- ベトナム、中国に抗議/南シナ海「行政区」 主権を侵害
- 新型コロナ感染拡大/一流選手のあり方とは/スポーツ文化ジャーナリスト 宮嶋泰子さんに聞く
- 新型コロナ対策/子どもの権利保障の観点を/改訂版『子どもの権利ノート』 子ども全国センター 糀谷陽子さん
- コロナ治療の医療従事者に 沖縄/サングァーと「ありがとう」
- ＷＨＯ推奨の消毒剤 有効/独大学 ３０秒でウイルス不活性化
- 住居がない人の生活保護申請/個室利用の促進を/厚労省事務連絡
- マスク品薄なぜ/ネット大量販売⇔医療現場不足/必要量買い上げ 共産党提案
- 生活補償いますぐ/大阪市役所前で市民アピール
- ロイヤル社、企業買収/６００人退職強要の裏で事業拡大
- コロナ国会の審議/不急の法案持ち出す時でない
- きょうの潮流/「世界は一つ。ともに家で」を呼びかけた著名音楽家たちに…
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