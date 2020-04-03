2020年4月3日(金)
- 新型コロナ/医療崩壊阻止のため緊急に病床確保の財政的補償を/志位委員長が要求
- 改憲発議反対署名訴え/大変な時だからこそ声あげよう/東京・新宿 総がかり行動実行委
- 補償など４点 緊急要望/政府・与野党協議会 田村政策委員長が提起
- 休校は他の自粛と一体に/文科省が考え方改定版発表
- 自粛と補償 一体に/衆院本会議 塩川氏、首相に迫る
- スマホ個人情報収集も/コロナ対応 政府想定、本人同意なく
- ＭＪＧ職員の救済早く/事実上解雇・未払い 畑野氏が追及/衆院消費者特委
- 医療へ物資供給強化を/田村氏 マスクなど確保要請/参院内閣委
- 首相のマスク２枚配布表明/専門家会議の提案なし/野党ヒアリング 厚労省が明言
- 日曜版５日号/新型コロナ特集 自粛には補償がいる/スクープ 辺野古 軟弱地盤で工事次々中止に
- 「所得１００億円超」 過去最高３１人に/公的マネーが恩恵に
- コロナ禍 音楽・文化施設/補償求め要望書/田村政策委員長に署名発起人
- コロナ対策本部・五輪パラ延期/塩川議員の質問/衆院本会議
- ジェンダーの視点 貫け/感染症対策 政府に共産党
- 議定書批准 障害なし/女性差別撤廃条約 井上氏迫る
- ５都府県 医療体制切迫/専門家会議 地域を３区分/東京・大阪、感染拡大警戒
- 学費の減免に予算を/大学院生団体が要望書
- 医療現場 瀬戸際/新型コロナ保団連報告/マスク足らず感染防護不備 外来制限 受診控え持病悪化直面の患者
- 日銀短観の悪化/経済危機に見合った抜本策を
- きょうの潮流/１０６人。核戦力を運用する米戦略軍の関連部隊で新型…
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