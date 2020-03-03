2020年3月3日(火)
- 親も子も「ストレス」/一律休校開始 “先が見えない”/給料ゼロ、生きていけない 学校も行けず外遊びも制限
- 方針決定 首相の独断/参院予算委 野党追及に根拠示せず
- 中小企業への支援整備こそ/日銀の資金供給 小池書記局長が会見
- 新型コロナに二転三転/定まらぬ政府方針
- 授業料自由化やめよ/４大学有志が撤回求め声明
- 作業船１５から１０隻に減少/辺野古地盤改良 赤嶺氏に防衛省回答
- 飛翔体発射に抗議 小池氏
- 一律休校 学童保育は/密集の室内 心配
- 沖縄・石垣 陸自ミサイル基地建設予定地/市有地売却を可決/市議会で野党反対/市民「あきらめない」
- つり下げ訓練やめよ/米軍ヘリ標的落下 防衛局に抗議/沖縄副知事
- 自治体正規職員増を/衆院委 本村氏、財源確保迫る
- 再生エネにメリット/参院調査会 山添氏質疑に参考人
- ３～４月 地方議員選挙 下/日本共産党の立候補者
- ３・１ビキニデー集会/日本共産党のメッセージ
- 「綱領で党をつくる」合言葉に 綱領・大会決定を力に読者・党員拡大の前進を/全国組織部長会議開く
- 辺野古工事地盤調査/科学・技術的に不十分/防衛局に地質専門家ら質問書/野党国会議員らともに
- 障害ある児童ら不安/名古屋施設 本村議員視察
- 「一律休校」開始/不安や疑問に答えないままだ
- きょうの潮流/筆者の自宅から駅までの通勤ルートは、近所の小学校・中学…
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