2020年3月3日(火)
３～４月 地方議員選挙 下
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）
【１２日告示、１９日投票】
◆千葉県富津（ふっつ）市１６
福田よしえ６１新
（前回当選１）
◆新潟県村上市２２（４減）
いなば久美子７２現
（前回当選２）
◆富山県魚津（うおづ）市１７
岡田たつろう６８現
（前回当選１）
◆愛知県碧南（へきなん）市２２
山口はるみ７０現
岡本 守正７６現
磯貝 明彦６３現
（前回当選３）
◆大阪府大東（だいとう）市１７
あらさき美枝４３現
天野かずゆき４９現
（前回当選２）
◆岡山県笠岡市２０（２減）
ひのつ倫子７１現
井木まもる６２現
（前回当選２）
◆山口県美祢（みね）市１６
三好むつ子７６現
山下やすのり４４新
（前回当選１）
◆鹿児島市４５（５減）
大園たつや４２現
園山 えり４２現
たてやま清隆６４現
（前回当選３）
【１４日告示、１９日投票】
◆北海道広尾町１３
旗手 恵子７２現
前崎 茂７０現
（前回当選２）
◆島根県川本町９
山口 節雄７０現
（前回当選１）
【１９日告示、２６日投票】
◆岩手県大船渡（おおふなと）市２０
滝田 松男７２現
山本 和義６０元
（前回当選２）
◆新潟県上越市３２
上野こうえつ７０現
はしづめ法一７０現
ひららぎ哲也６２元
橋本まさゆき７２現
（前回当選４）
◆岐阜県瑞穂（みずほ）市１８
小川 理６７現
関谷 守彦６７新
（前回当選１）
◆岐阜県山県（やまがた）市１３（１減）
福井 一徳６９現
（前回当選１）
◆京都府京丹後市２０（２減）
田中くにお６８現
平林ちえみ６７現
橋本まり子６１現
松本なおき６３現
（前回当選４）
◆兵庫県丹波篠山（たんばささやま）市１８
前田えり子６９現
（前回当選１）
◆岡山県倉敷市補３
三宅せいし６１新
（現有議席４）
◆愛媛県西予（せいよ）市１８
和気かずお７３新
（前回当選０）
【２１日告示、２６日投票】
◆愛知県扶桑（ふそう）町１６
高木よしみち７０現
荒木こうぞう７１新
（前回当選２）