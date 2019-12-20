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2020年3月3日(火)

３～４月　地方議員選挙　下

日本共産党の立候補者

　（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）

【１２日告示、１９日投票】

◆千葉県富津（ふっつ）市１６

　福田よしえ６１新

　（前回当選１）

◆新潟県村上市２２（４減）

　いなば久美子７２現

　（前回当選２）

◆富山県魚津（うおづ）市１７

　岡田たつろう６８現

　（前回当選１）

◆愛知県碧南（へきなん）市２２

　山口はるみ７０現

　岡本　守正７６現

　磯貝　明彦６３現

　（前回当選３）

◆大阪府大東（だいとう）市１７

　あらさき美枝４３現

　天野かずゆき４９現

　（前回当選２）

◆岡山県笠岡市２０（２減）

　ひのつ倫子７１現

　井木まもる６２現

　（前回当選２）

◆山口県美祢（みね）市１６

　三好むつ子７６現

　山下やすのり４４新

　（前回当選１）

◆鹿児島市４５（５減）

　大園たつや４２現

　園山　えり４２現

　たてやま清隆６４現

　（前回当選３）

【１４日告示、１９日投票】

◆北海道広尾町１３

　旗手　恵子７２現

　前崎　　茂７０現

　（前回当選２）

◆島根県川本町９

　山口　節雄７０現

　（前回当選１）

【１９日告示、２６日投票】

◆岩手県大船渡（おおふなと）市２０

　滝田　松男７２現

　山本　和義６０元

　（前回当選２）

◆新潟県上越市３２

　上野こうえつ７０現

　はしづめ法一７０現

　ひららぎ哲也６２元

　橋本まさゆき７２現

　（前回当選４）

◆岐阜県瑞穂（みずほ）市１８

　小川　　理６７現

　関谷　守彦６７新

　（前回当選１）

◆岐阜県山県（やまがた）市１３（１減）

　福井　一徳６９現

　（前回当選１）

◆京都府京丹後市２０（２減）

　田中くにお６８現

　平林ちえみ６７現

　橋本まり子６１現

　松本なおき６３現

　（前回当選４）

◆兵庫県丹波篠山（たんばささやま）市１８

　前田えり子６９現

　（前回当選１）

◆岡山県倉敷市補３

　三宅せいし６１新

　（現有議席４）

◆愛媛県西予（せいよ）市１８

　和気かずお７３新

　（前回当選０）

【２１日告示、２６日投票】

◆愛知県扶桑（ふそう）町１６

　高木よしみち７０現

　荒木こうぞう７１新

　（前回当選２）


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