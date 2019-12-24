2019年12月24日(火)
- 辺野古埋め立て 工期１０年/完成、最短で３０年代以降/地盤改良 費用膨張へ
- 辺野古埋め立て 工期１０年/政治的にも技術的にも新基地は完全に行き詰まり/小池書記局長が会見
- “「６０」番台は官邸と与党” 内閣府認める/「桜」招待状 野党質問に
- 福島第１ 汚染水「放出２案」/疑問続出 検討継続に
- 楽天 業者に送料押し付け/来年３月実施を一方的通告/「独禁法違反だ」
- 「総務相の責任重大」/小池氏、かんぽ不正批判
- 諫早干拓 農漁業に被害/有明海沿岸 ４県党議員ら調査
- 学習力に仲間増やし 野党連合政権へ/民青新役員と志位委員長ら懇談
- 民青大会での志位委員長講演/パンフできました
- 京都市長選 福山氏 青年に訴え/奨学金・子育て 市で支援
- ウイグル族に連帯 香港で初支援集会/“自由をすべての人に”
- 「集い」参加者や働きかけてきた人たちに、「ぜひ入党を」と思いをこめて
- 「桜」疑惑 菅氏は究明に応じよ/神奈川２区市民団体が質問状
- 公安の違法捜査告発/大垣市民監視裁判 原告側が陳述/岐阜地裁
- 被害受ける人 原告に適格/横須賀石炭火発訴訟 住民側が弁論/東京地裁
- 台風被害 農業再建へともに/武田議員ら ＪＡながのと懇談
- 労災保険適用を/芸能実演家への拡大要望/日俳連など
- ７５歳以上の負担増/長生き脅かす痛みを強いるな
- きょうの潮流/こんな女性がいたのか。驚きでした。女性写真家の…
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