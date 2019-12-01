2019年12月1日(日)
- 税の公正脅かす「ポイント還元」/消費税１０％２カ月/利用店舗に地域格差
- 馬毛島 買収１６０億円/米軍離着陸訓練地 当初の３倍
- 気候変動すぐ対策を/世界１５８カ国２４００都市で行動
- 手をつなぎ 声あわせ/うたごえ祭典２日目
- 「桜を見る会」 真相究明 待ったなし/「前夜祭」の収支 反社勢力参加…疑惑次々
- 「桜」私物化 首相に責任/テレ朝番組 宮本氏「政治転換を」
- 未来社会つくるたたかいともに/若者の集い 小池書記局長が講演/名古屋
- インド・ケララ州首相と志位委員長が会談
- 日本・ベトナム両共産党/第９回理論交流会談へ/３日から東京で
- 医療関係者後援会トーク集会/共に国変える仕事を/小池書記局長が講演
- 生活援助除外しないで/介護保険 市民が厚労相に署名提出
- 生業・堤防対策 切実/長野台風被害 党議員が住民と懇談
- 院生に経済的支援を/畑野氏「国目標の達成直ちに」
- 農薬規制緩和やめよ/井上氏「世界の流れに逆行」
- 患者の選択権無視だ/国立八雲病院移転 紙氏が批判
- 金融緩和が悪影響/大門氏 日銀総裁を追及
- １２～１月 地方議員選挙 上/日本共産党の立候補者
- “真実伝えないＮＨＫ”/郵政圧力問題 市民らが検証
- 台風１９号 被災者支援 青空説明会/り災証明書、エアコン修理は…/栃木で塩川議員らアドバイス
- 桜を見る会招待者/解明を妨害する姿勢を改めよ
- きょうの潮流/オゾン層の穴のせいで私は日光を浴びるのが怖い、息をする…
|赤旗ＰＲ