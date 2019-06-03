2019年6月3日(月)
- オール埼玉総行動 市民と野党１万２０００人/みんなの力で改憲阻止
- ９条守る参院選結果を/東京・新宿 総がかり実行委など大街宣
- 都、カジノ候補地ひそかに検討/調査報告書作成 臨海副都心・青海「最適」
- 共闘勝利、共産躍進で日米ＦＴＡ許さず、農林漁業守ろう/岩手・２カ所 小池書記局長が演説
- 陸上イージス 巨大な要塞/配備は百害あって一利なし/軍事攻撃の標的に 基地拡張、風車移転 日本でなく米防衛
- 司法試験 在学中受験案はずさん/山添議員追及 懸念・反対を無視
- ＪＣＰ Ｗｉｔｈ Ｙｏｕ/ジェンダー平等 女性の声を政治に/京都でトーク集会
- ＪＣＰサポーター 参院選勝利へ集い/主権者として頑張りたい ＳＮＳ活用し若者に発信/東京 小池・吉良氏と交流
- ２０１９参院選/政策合意 共闘を加速/福島 ４野党などが調印式
- 共産党演説会 党幹部が訴え/静岡・山下副委員長 井上・鈴木氏と
- 共産党演説会 党幹部が訴え/奈良・市田副委員長
- 共産党演説会 党幹部が訴え/熊本・市田副委員長 仁比・あべ氏と
- 共産党演説会 党幹部が訴え/沖縄・石垣 赤嶺衆院議員
- 「市民連合みやぎ」結成/宮城 統一予定候補と政策協定
- 丸山発言厳しく批判/北海道 紙・はたやま氏が宣伝
- 参院比例・タカラ選挙区予定候補/選挙勝利へ党事務所開き 沖縄
- 特別支援学校 改善を/大津 山下氏が国政報告、懇談会
- ３分で紹介 共産党（３）/「男女同権」を戦前からめざす
- 日田彦山線の復旧早く/田村貴昭氏 ＪＲ九州への指導要求
- 虐待未然防止策は重要/高橋氏 関係機関の連携強化も
- 家裁調査官 人員増やせ/藤野氏 外国人の子 権利保護へ
- 周防大島橋被害 救済を/山添氏 国による仕組み求める
- “彼女”は“私”だったかも/北谷殺害に抗議集会/沖縄 参加者、悲しみと怒り/デニー知事あいさつ
- 築城の米軍基地化許さず/福岡県集会に１５００人が結集
- エネルギー政策/大転換こそ未来への希望生む
- きょうの潮流/自室にこもる、夜中に奇声を上げる、昼夜が逆転する。イン…
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