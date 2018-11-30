2018年11月30日(金)
- 国会愚弄の暴走許せない/選挙で審判下し、一刻も早く退陣へ/志位委員長が会見
- 参院選へ「本気の共闘を」/１人区一本化確認、協議加速へ/市民連合シンポ ６野党・会派の書記局長・幹事長 一堂に
- 「残存兵３０％まで戦闘」/石垣での「島嶼奪回」作戦/赤嶺議員、防衛省内部文書を暴露
- 韓国最高裁 三菱重工に賠償命令/徴用工裁判 挺身隊も認める
- 「１人区での候補者の一本化」の確認/政党間で協議開始を/志位委員長
- 自公、憲法審開催を強行/合意なし 野党、厳しく抗議
- 被害者の尊厳を回復する解決を/徴用工裁判 志位委員長が見解
- 入管法改定案審議入り/仁比氏 「実習生安く使う制度」/参院法務委
- 狙いは海外資本へ開放/倉林氏 水道法改定案を批判/参院厚労委
- 漁業法改悪案、ＥＰＡ承認案強行/田村貴昭・宮本徹氏が反対討論/衆院本会議
- Ｆ３５Ｂ研究自体が問題/井上氏 「強襲能力高い、中止を」/参院外防委
- 与党、合意なき憲法審強行/６野党が共同抗議
- 辺野古承認撤回効力停止/係争委審査申し出/デニー知事 「違法な国関与」
- 石垣 陸自ミサイル基地計画/「配備ありきの説明会だ」/反対する市民連絡会が抗議声明
- 日曜版１２月２日号/ゴーン容疑者を絶賛した安倍首相/モンベル会長が語る企業の社会貢献
- 水道法改定案参考人質疑/“民間運営”に反対次々/参院厚労委
- 教育充実は政治の責任/兵庫・明石 山下副委員長ら特別支援学校訪問
- 地域に即した政策を/北海道農業会議 共産党に要請
- 漁業法改悪案への田村貴昭議員の反対討論/衆院本会議
- 日欧ＥＰＡ承認案などへの宮本徹議員の反対討論/衆院本会議
- 都係長が情報漏らす/浄水場談合疑惑企業に
- 東海第２原発 再処理施設 危険性を無視/藤野議員 規制委は許可取り消せ
- 東海第２原発 県民世論に応え廃炉に/笠井議員 運転延長を批判
- セクハラ・性暴力事件/ＮＨＫ 懲戒処分３５件 過去１０年/本村議員に答弁
- ＣＯＰ２４の課題/「脱炭素」加速の議論促進せよ
- きょうの潮流/「まだ米国に占領されている国なんだよ」。元陸上自衛隊…
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