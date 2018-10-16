2018年10月16日(火)
- 「消費税１０％」増税宣言/安倍首相 来年１０月強行/経済全体に破局的影響
- 増税しないことが「万全の対策」/小池書記局長が批判
- 「オール沖縄」再び激戦制す/豊見城市長に山川氏
- 核兵器禁止条約 仏各地で「調印を」
- 那覇市長選 城間氏勝利へ女性決起/デニー知事らが激励
- 改憲シフト強める国民への挑戦的人事/衆院憲法審自民幹事 小池氏が指摘
- 収入不記載 政治資金規正法への挑戦/小池氏「政務官の資格なし」
- 日本共産党 田中書記局次長がハノイでベトナム共産党チン政治局員と会談
- 復旧・復興中心に９４００億円/補正予算案 学校の塀改修・冷房も
- 介護職員の処遇改善検討/「対症療法的」批判も
- 平和で豊かな豊見城つくる/新市長に当選 山川仁さんが抱負
- 「オール沖縄」豊見城でも勝利/那覇・城間さんも必ず
- 安倍政治終わらせよう/東海ブロックいっせい宣伝/井上議員ら訴え
- 第５回中央委員会総会/志位委員長の結語
- １２月初旬までに着工式/南北の鉄道・道路連結で閣僚級会談、合意
- 柴山文科相、公選法違反疑い/バスツアー参加費記載せず/問われる安倍首相の任命責任
- 安倍改憲・増税発言/自説の固執が政治家の責任か
- きょうの潮流/「外国人は日本から出ていけ」―。のどかな日曜日の空気を…
|赤旗ＰＲ