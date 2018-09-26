2018年9月26日(水)
- 大激戦 沖縄知事選/デニー氏奮闘
- 魂魄の塔訪れ翁長氏追悼/野党代表そろいデニー勝利へ決意
- 「派遣切り」防止策要請/厚労相に高橋・倉林・吉良各議員/同省、直後に周知
- 米朝再会談「近く発表」/トランプ氏 韓国大統領に語る
- 藤井七段 決勝進出/将棋新人王戦 出口三段と来月決戦
- 沖縄県知事選 党県委員会が必勝集会/志位委員長が訴え
- デマで県民愚弄 許されない/「携帯４割値下げ」うたう佐喜真候補を小池氏批判
- 来月１３、１４両日に５中総
- 沖縄県知事選 デニー事務所を訪問/志位委員長、国政野党会派代表ら
- 小池書記局長とチャック書記が会談/日越両党関係のいっそうの発展を確認
- 木更津配備計画に不安広がる/陸自導入予定のオスプレイ/住民ら防衛省に説明求める/畑野議員同席
- 大阪・高槻 台風２１号 倒木被害甚大/清水氏・宮原府議ら調査
- 「赤旗」多彩な魅力/文化を独自の視点で
- デニー候補が翁長氏宅弔問/沖縄の将来のため頑張る決意
- 石綿大阪高裁判決/国は被害者救済を決断せよ
- きょうの潮流/ニューヨークを流れるイースト川沿いに立つ国連本部。１階…
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