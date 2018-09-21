2018年9月21日(金)
- 翁長氏の遺志継ぐ責任/「辺野古新基地 絶対に阻止」/デニー候補、名護で訴え 沖縄知事選
- 米朝外相会談を提起/米国務長官 南北会談「成功」を歓迎
- 自民総裁選 安倍氏３選 改憲に執念/地方票４５％ 石破氏に
- 改憲、増税許さず、安倍政権打倒を/志位委員長が会見
- 石綿 建材メーカーも責任/大阪高裁 「一人親方」救済も命じる
- 志位委員長、ＩＣＡＰＰ第１０回総会に参加/１０月２５～２６日 モスクワで
- 「辺野古」賛否の県民投票条例案/沖縄県が議会に提出
- 翁長知事に黙とう 沖縄県議会
- 菅官房長官が３回目沖縄入り/官邸留守にして選挙対応
- 陸上イージス 阿武町長「配備反対」/山口 地元の不安に応え表明
- 私学助成の減額措置 実施を見送り/宮本徹議員が要求
- デニー候補に期待/石垣島の陸自ミサイル基地配備予定地に近い開南公民館館長 小林丙次さん/沖縄らしい生活と幸せを
- 日曜版２３日号/沖縄知事選特集 「私もデニーさん」/作家・阿刀田高さんが時代を語る
- 翁長氏の遺志を継ぎ、新基地建設は絶対阻止/名護市でのデニー候補の訴え（要旨）
- 生乳・野菜の被害甚大/北海道地震 畠山氏がＪＡと懇談
- 要望届けるため尽力/党道委 札幌市などに義援金
- 「赤旗」多彩な魅力
- 災害規模で線引きするな/山口・岩国の豪雨 仁比議員が調査
- 零細漁業切り捨てる改定案/沿岸漁民フォーラム 「クロマグロ規制と同じ」
- 北海道地震２週間/８９９人避難所生活 被害額１５００億円/断水・生活再建 募る不安
- 停電問題 野党ヒアリング/国会内 電源分散化の遅れ問う
- 上半身裸の米兵、民家侵入/沖縄・読谷 女子生徒、０歳妹抱え逃げる/村議会抗議決議
- 米軍横田基地での降下訓練/在沖陸軍特殊部隊だった
- 命ある間に救済急げ/大阪石綿 １０連勝にわく
- 安倍氏総裁３選/改憲、暮らし破壊を許さない
- きょうの潮流/北朝鮮が聖地とあがめる白頭山で南北の首脳が初めて手を…
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