2018年9月19日(水)
- 平壌で南北首脳会談始まる/「世界に平和の結実 見せたい」
- 早期の臨時国会要求で一致/国民民主党新執行部が共産党にあいさつ/志位委員長らが応対/幹部から「本気の共闘で」の声
- 佐喜真候補は容認・推進/沖縄知事選で小池書記局長/辺野古新基地が大争点
- 対中関税第３弾 ２４日発動/米政権 ２２兆円分１０％ 輸入品半数
- 戦争法強行から３年/「戦争できる国」前のめりの安倍政権/小池氏が指摘
- 住民無視の自衛隊配備許さない/石垣・与那国 デニー候補訴え/沖縄知事選
- 内閣のうそを暴く/野党が合同ヒアリング/加計学園問題
- 「自民は恐怖政治」/農水相圧力発言で玉木氏
- 論戦破たんの佐喜真陣営/沖縄知事選
- 名古屋から電話で訴え/沖縄県出身の逵光子さん
- 福島からデニーさん応援/県革新懇が街頭宣伝
- 「関係発展加速の契機に」/北朝鮮報道 南北会談成功に期待
- 西本願寺が戦没者追悼/侵略戦争を反省 吉良議員が参列
- 関空孤立 責任どこに/たつみ・宮本氏ら調査“検証 国会でも”
- デニー候補支持積み重ね/「オール沖縄」一丸
- “ウチナーンチュの誇り”示した翁長さんの姿 心に/那覇 青年・学生ら
- 豊洲ひび１１カ所に/都が報告 地盤沈下で新たに１０カ所
- 北海道・厚真町 道労連が避難所清掃ボランティア/被災者ストレス和らげたい
- 安保法制強行３年/崩れる根拠、危険は一層明白
- きょうの潮流/いい戦争というものは絶対にない。戦争はすべて人殺し。決…
|赤旗ＰＲ