2018年9月6日(木)
- 沖縄県知事選に勝利し「特別月間」の目標を総達成しよう/全国都道府県委員長会議 小池書記局長が報告
- 最大争点は辺野古承認撤回/沖縄知事選公開討論会 玉城氏「新基地造らせぬ」/佐喜真氏は新基地事実上容認の立場
- 安倍改憲阻止へ決意新た/「３０００万人署名」１年 全国市民アクションが集会
- 沖縄新基地の是非問う/県民投票実施を請求/署名９万２８４８
- 野党は個性を持ち一致点で共闘を/ＢＳ番組で小池書記局長
- “個別発言の記録不要”文書/経産省「扱いは検討」/野党が合同ヒアリング
- 森友国有地売却異常さをただす/野党合同ヒアリング
- 台風２１号一夜/共産党が現地調査
- 沖縄統一選 必ず勝つ/宜野湾・沖縄両市 山下副委員長が応援
- 「オール沖縄」必勝を/宜野湾市長選 ナカニシ氏事務所開き
- 西日本豪雨 救援・復旧 Ｑ＆Ａ (8)
- すべての支部が立ち上がり「特別月間」の目標を総達成しよう/９月５日 日本共産党中央委員会幹部会
- 小池都知事に豊洲の開場延期を/築地営業権組合が要請書/“都民の食生活に影響”
- 海兵隊機が緊急着陸/沖縄・久米島空港 民間機に影響か
- 台風２１号の猛威/強風と高潮への備え、総点検を
- きょうの潮流/転がる車、吹き飛ぶ屋根、橋に激突するタンカー。現実離れ…
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