2018年6月20日(水)
- 米朝首脳会談１週間/非核化なら平和協定/８月 米韓軍事演習中止も
- 女児死亡の塀 点検なし/大阪北部地震 共産党が現地調査
- カジノ実施法案 衆院通過/自公維が強行 塩川氏「廃案しかない」
- 加計理事長 疑惑答えず/１年３カ月たち初会見
- やりとりのメモだろう/辰巳氏暴露新文書に石井国交相/コメントは拒む
- 延長反対 衆院議長に要請/５野党・１会派国対委員長
- 「働き方」法案 政省令９０超、中身は白紙/倉林氏質問 残業上限も高止まり
- 「働き方」法案の欠陥が次々/野党は徹底審議・廃案要求
- 加計理事長証人喚問を/野党国対委員長が一致
- 厚労関係３法案を提出/介護・保育士処遇等 ６野党・会派共同
- 選択的夫婦別姓/参院野党が法案提出
- 共産党対策本部が初会合/現地調査報告し対応協議
- 「新基地造らせぬ」 翁長知事 改めて表明/沖縄県議会 全日程出席の意向
- 訓練再開直ちに中止を/沖縄県議会 米Ｆ１５墜落の抗議決議
- 「行動対行動」が原則/朝鮮半島非核化 井上氏が指摘
- 屋内完全禁煙 程遠い/健康増進法改定案可決 高橋氏が反対
- 改定公選法が成立/塩川氏が批判
- 協定見直し確証なし/ＴＰＰ１１連合審査で 紙氏が追及
- カジノ実施法案 塩川議員の反対討論（要旨）/衆院本会議
- 「働き方」法案 会期末 廃案こそ/雇用共同アクション国会前行動/会期延長は許されない
- ブロック塀など全国の学校危険箇所、総点検を/大阪北部地震女児犠牲受け 宮本氏、国に求める/衆院国交委
- 会期末ギリギリ 悪法阻もう/市民と野党 国会前総がかり
- 奇跡の海 壊さないで/上関原発中止求め署名提出
- 「森友」問題追及/不信にこたえぬ政権は退陣を
- きょうの潮流/類は友を呼ぶ、同類相求む。そんなことわざが浮かんだ記者…