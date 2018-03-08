2018年3月8日(木)
- 南北首脳会談開催合意を歓迎し、米朝対話の開始を求める/日本政府は「対話による平和的解決」を促進する立場にたて/日本共産党幹部会委員長 志位和夫
- 南北合意 国際社会が歓迎
- ６野党、原本提出を要求/森友改ざん疑惑 「国政調査権侵す」
- 労働法制改悪を阻止/春闘勝利へ中央行動 全労連など
- ６野党 復興関連４法案 共同提出/衆院 生活再建支援金増額など
- 南北会談 朝鮮半島の緊張緩和へ動き/内外へ働きかけた日本共産党/平和的解決を追求
- 沖縄 石垣市長選 ３日攻防へ/市政変えるチャンス/宮良候補、支援者と訴え
- 沖縄県内の大学学長など連名/教育機関の上空/米軍機の飛行中止を要請
- 旧優生保護法下の実態調査を/超党派議連が設立総会
- 金融緩和「正常化メッセージを」/日銀副総裁候補への聴取 大門氏が質問
- 日大授業 外部委託が再浮上/団交で示す 偽装請負の疑い
- 内閣総辞職しかない/国会正門前 緊急抗議に１５００人
- 辺野古「活断層疑い」/基地予定地調査報告書 軟弱地盤も明記/沖縄防衛局
- 南北会談開催合意/米朝直接対話へ向けた転機に
- きょうの潮流/毎夜、王に興味深い物語を語り、佳境に入ったところで…