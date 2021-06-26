2021年6月26日(土)
- 共産党躍進で、安心・希望の東京を/「五輪より命」の１票は党候補に/都議選告示 志位委員長が第一声
- 五輪中止し命守る都政を/品川・大田・江戸川・港 小池書記局長が訴え
- 米軍オスプレイ 新たに厚木で整備へ/首都圏の拠点化さらに
- 市民と野党の共同の議席必ず/日野・清水候補 志位委員長が応援
- 自民・公明・都ファ対日本共産党が対決構図/志位委員長が記者団に
- ２０２１都議選/五輪・コロナ大争点 第一声にみる
- 共産党の躍進で五輪中止を/宇都宮弁護士の応援演説（要旨）
- 五輪より命――日本共産党の躍進で安心と希望の東京を/都議選 志位委員長の第一声
- 都議選勝利へ党幹部・議員奮闘
- コロナ緊急対策を要請/厚労副大臣に全労連など/倉林議員が同席
- 宮城火発計画止めよ/事業者が未認定燃料に変更/住民要請
- 移動先で濃厚接触者特定/五輪・パラ選手団 「バブル方式」欠陥発覚
- 米軍ヘリが新宿低空飛行/共産党が第一声中
- 東京都議選告示/命最優先の政治へ転換する時
- きょうの潮流/激しく降っていた雨がやんだ明るい空に響きわたりました。…
|赤旗ＰＲ