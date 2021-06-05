2021年6月5日(土)
- 居住の自由、財産権侵す違憲立法は廃案を/土地利用規制法案審議入り/参院本会議 田村政策委員長が代表質問
- 高齢者医療費２倍化法成立/コロナ禍の下 生活支援こそ 倉林氏が反対討論
- 総務省 接待７８件３２人処分/検証委 外資規制違反認識を判断
- 「天安門」追悼 弾圧の構え/香港警察、事件から３２年で
- 総務省接待 検証結果報告/小池氏「外資規制違反認識の可能性認めた」
- ２倍化法施行止める/田村政策委員長 総選挙含め奮闘
- 対北朝鮮制裁延長 承認/笠井氏 対話に戻す外交を/衆院経産委
- 環境アセス逃れ対応/基準見直し 岩渕氏へ答弁/参院決算委
- 消費者被害拡大と批判/大門氏 契約書面電子化を可決/参院特委
- 医療的ケア児支援ただす/宮本氏 衆院委で全会一致
- 社会は変わるし、変えられる――志位さんと語る学生オンラインゼミ（５）/人民のたたかいによって実証
- 議会軽視の知事と対峙/葛飾区（定数４） 住民の宝の議席必ず/和泉なおみ予定候補（５９）現
- 命・健康を支える議席/北区（定数３） 「５千票増を」と奮闘/そねはじめ予定候補（６９）現
- 土地利用規制法案に対する田村議員の質問/参院本会議
- 高齢者医療費２倍化法案に対する倉林議員の反対討論/参院本会議
- 消費税インボイス 中小業者つぶしだ/全商連など 延期・中止を要求/総選挙へ反対の共同広く
- 店舗で働く女性 配送センター男性 同一賃金を/ＥＵ司法裁が判断/英最大手スーパー 労働者の訴え実る
- 脱プラへ素材転換を/山下氏 資源循環促進法が成立
- 裁判所も断罪した自衛隊の国民監視活動/違法が合法に/土地利用規制法案 基地周囲に「注視区域」
- 相次ぐ軍拡要求/危険な米軍事戦略追従やめよ
- きょうの潮流/自民党本部の反対側歩道に続く長い列。手には「いのちを守…
|赤旗ＰＲ