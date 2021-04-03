2021年4月3日(土)
- 個人情報を企業利益に活用/デジタル５法案 自公などが可決/衆院内閣委 塩川議員が反対討論
- ミャンマー各地 フラワー・スト/犠牲者追悼、抵抗誓う
- 高校生ら気候スト/温室効果ガス “おとなは行動して”/経産省前
- 銀河系内最強の宇宙線“加速器” 「ペバトロン」存在の証拠つかむ/東大など日中のグループ
- 「宣言」解除後の対応問われる/「まん延防止措置」 田村政策委員長が会見
- 法案誤り 政府のおごり/衆院議運委 塩川議員が指摘
- 病床削減誘導やめよ/高橋議員 医師不足解決こそ
- 少年法の歴史ただす/藤野議員 改定案の審議前に
- キューバ大使と緒方副委員長が会談
- ＬＧＢＴ平等法制定を/署名団体が党国会議員団に要請
- 遺骨土砂使用やめよ/沖縄 １３市町村議会が意見書
- 貿易保険法改定案取り下げ/法令違反対応を放置/笠井議員追及
- 米軍低空飛行訓練中止を/井上議員 都心上空で横行
- スリランカ人入管者死亡/録画を国会に提出せよ/藤野議員
- 都議選 駆ける ６月２５日告示・７月４日投票/板橋区（定数５） とくとめ道信さん（６８）現/被災者支援の経験生かし
- 都議選 駆ける ６月２５日告示・７月４日投票/江戸川区（定数５） 原 純子さん（５６）新/福祉を都政の真ん中に
- デジタル法案 委員会可決に抗議/国会しっかり監視/人権より利益 廃案を
- 米、５人に１人 お金なく受診できず/民主党進歩派「国民皆保険が必要」
- 「ＬＩＮＥ」膨大な個人情報集積/衆院委で塩川議員 開示請求「対応適切か」/個情委「はたらきかける」
- 犯罪被害者に補償を/給付制度拡充求め院内集会/清水議員あいさつ
- 香港選挙制度改悪/強権的な民意排除許されない
- きょうの潮流/カンフー映画を代表する俳優として世を席巻したブルース・リー。…
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