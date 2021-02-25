2021年2月25日(木)
- ロッキード社製買え 圧力/米長官が極秘来日 本紙スクープ 穀田議員質問/「イージス・レーダー選定疑惑」の構図
- 山田氏会食 ５人で３７万円/和牛ステーキ、海鮮料理…/塩川氏に官房長官が答弁
- １１人を減給など処分/野党「甘い調査で幕引き」批判
- 生理用品/仏学生に無償提供/運動が政府を動かす
- 山田広報官 国会招致を/野党国対委員長が一致
- イージス調査で初会合/チーム発足、野党が疑惑追及
- シフト制悪用まん延/衆院委中央公聴会 小畑氏らが指摘
- コロナ対策 準備早く/宮本氏に公述人
- 法解釈「一貫」後付け/塩川議員、任命拒否を追及/衆院内閣委
- 国債発行の常態化も/清水議員、特例公債法案に指摘/衆院財金委
- 辺野古県民投票２年 沖縄知事が表明/新基地阻止へ全身全霊
- 「Ｎ高政治部」 志位委員長の特別講義（５）/日本の危険性、可能性/共闘、連帯にこそ希望がある
- 米海兵隊性暴力に抗議決議/沖縄県議会 全会一致で可決
- 基準未満は不許可に/原子力規制委審査 山添氏が質問
- 減税と支援 両方必要/大阪 辰巳氏らに企業団体
- コロナ禍声あげる 定例国会行動/医療崩壊させるな 接待疑惑明らかに
- 「減税で暮らし楽に」/東京・新宿駅前 各界連が街宣
- 「消費税５％」迫ろう/東京・巣鴨駅前 なくす会が訴え
- 気候変動 安保上の脅威/国連安保理会合 紛争国ほど被害
- 客足半減 補償を切望/岡山・湯郷温泉 大平比例予定候補に旅館組合
- 生活保護基準戻して/「減額違法」大阪地裁判決受け/全生連「控訴断念を」
- 総務省接待の処分/疑惑の徹底解明はこれからだ
- きょうの潮流/私たちは、本当に子どもの声を聴けているのだろうか。同じ…
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