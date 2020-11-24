2020年11月24日(火)
- 「オール沖縄」４氏全員勝利で「建白書」実現の新しい政権を/沖縄・オンライン演説会 志位委員長が訴え
- 安倍前首相秘書ら聴取 東京地検/「桜」前夜祭 差額補填の疑い/市民団体が告発
- 党躍進、政権交代で原発ゼロの日本へ/三重・伊勢 小池書記局長迎え演説会
- ワクチン配分 公平に/Ｇ２０で首脳宣言を採択
- 非常勤講師 残業代支給へ/名古屋市教委認める 運動の成果
- 田村氏「補填早く」/東京・立川
- 穀田氏「共闘強く」/秋田２市
- 井上氏「比例４を」/相模原
- 藤野氏「生活守る」/石川２市
- 大門氏「入党ぜひ」/京都
- 岩渕氏「検査広く」/東北一斉宣伝
- 工事影響否定に疑問/国監視委 辺野古のジュゴン/衆院委で赤嶺氏
- 休校助成金 執行２０％/衆院委 宮本氏「個人認めよ」
- 香港 黄・周・林３氏を収監/「デモ扇動」など有罪/「弾圧でたたかいを阻止できない」
- ジェンダー平等社会へ/四国から女性衆院議員を/倉林氏を迎え徳島市でつどい
- 学術会議問題 菅首相答弁ファクトチェック/「推薦前の調整が働かず、結果として任命に至らなかった者が生じた」/政治介入の本音を吐露
- 涙の謝辞 活動の励みに/豪雨支援共同センターが連日行動/熊本・人吉
- 藤沢女流三冠 混合公式棋戦で初Ｖ
- 中小企業の「淘汰」/コロナ下で政府が進める異常
- きょうの潮流/鴨川のほとりで古都の歴史を刻んできた上賀茂神社。そこで…
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