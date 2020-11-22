2020年11月22日(日)
- 大阪から、共産党躍進、新しい政権をつくる大波を/大阪・オンライン演説会 志位委員長が訴え
- 「ＧｏＴｏ」運用見直しへ/政府 時期・対象地域説明せず
- 軍事同盟・基地なくそう/日本平和大会開く オンラインに３０００人超
- 比例東海２議席以上へ/愛知・岐阜 小池書記局長が訴え
- 持続化給付金の不備解消期間延長/打ち切りに“待った”
- 国の文化芸術基金要求/畑野議員「コロナ補償制度を」/衆院文科委
- 平和大会全体集会 小池書記局長がメッセージ/市民・野党共闘で基地のない日本へ/「沖縄の風」伊波氏 れいわ山本代表も
- 力あわせ暮らしを守る/党の政令市議と国会議員団懇談
- 協力発展に力尽くす/国連創設７５周年 集いで笠井議員
- 学術会議問題 菅首相答弁ファクトチェック/「（任命拒否が）政府の法案に反対したからということはあり得ない」/「政策に反対」課長更迭
- 憲法生かしコロナ克服へ/ジェンダー平等実現を 婦団連が総会
- コロナ後の学校教育どうする/“多くの人と語り合いたい”“意見を聞くことの大切さ”/『子ども白書』出版記念シンポ開く
- 持続可能な未来を描こう/日弁連シンポ
- 「生活回復せず」福島６割/災害住宅入居の被災者実態調査/復興支援フォーラム報告
- 熊本豪雨 進まぬ事業再建/補助金の申請煩雑 対象狭く/田村貴昭議員が改善要求
- 不要不急の新基地 辺野古海上抗議/沖縄・名護
- ＧｏＴｏ見直し/政府は根本から姿勢を改めよ
- きょうの潮流/罪に問われ死の宣告を受けた古代の哲学者は、こう言い残し…
|赤旗ＰＲ